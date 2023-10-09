Текущие события
Футбол. Первая лига
19:00
Химки
Алания
22
Футбол. Первая лига
16:30
Тюмень
Торпедо
00
Футбол. Зарубежный
8.10
Айнтрахт Ф
Хайденхайм
20
Футбол. Зарубежный
8.10
Наполи
Фиорентина
13
Футбол. Зарубежный
8.10
Ренн
ПСЖ
13
Футбол. Зарубежный
8.10
Гранада
Барселона
22
Все события
Фоторепортажи
24Первое армейское дерби сезона
14«Зенит» обыграл «Локомотив» в финале Суперкубка
20:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-вратарь сборной СССР Уваров: Только прилетел в Израиль. Народ в шоке

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, уже 30 лет проживающий в Израиле, рассказал, что вернулся в страну после поездки за границу.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я был за границей. Должен был вернуться в Израиль ещё в воскресенье, но рейс перенесли на сутки. С божьей помощью добрался — думал, что не вылетим. Только приземлились — ещё в самолёте сижу. Но обстановка в стране понятно какая: война самая натуральная. Народ в шоке просто. С детьми, слава богу, всё нормально — только что с ними разговаривал. Спасибо за переживания, заботу. Всё наладится», — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

7 октября обострился палестино-израильский конфликт. Ранее все спортивные события в Израиле были отменены. Несколько футбольных команд — «Маккаби» Хайфа, «Бейтар» Иерусалим, «Хапоэль» Беэр-Шева, «Хапоэль» Тель-Авив и «Маккаби» Тель-Авив — приняли решение разрешить своим иностранным игрокам покинуть страну, если они того пожелают. В стране было объявлено военное положение.

Обострение палестино-израильского конфликта
20:38 (мск)МИД рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Израиля и Палестины
20:21 (мск)ХАМАС угрожает казнить заложников в случае израильских атак на жилые здания
19:23 (мск)Россиянин погиб в результате атаки ХАМАС на Израиль
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Олимпийский комитет России взбунтовался против МОК
Овечкин может установить десяток рекордов и обойти Гретцки
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь