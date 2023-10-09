Экс-вратарь сборной СССР Уваров: Только прилетел в Израиль. Народ в шоке

«Я был за границей. Должен был вернуться в Израиль ещё в воскресенье, но рейс перенесли на сутки. С божьей помощью добрался — думал, что не вылетим. Только приземлились — ещё в самолёте сижу. Но обстановка в стране понятно какая: война самая натуральная. Народ в шоке просто. С детьми, слава богу, всё нормально — только что с ними разговаривал. Спасибо за переживания, заботу. Всё наладится», — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.