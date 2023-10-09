В Испании начали новое расследование против «Барселоны», пишут СМИ

В мае казначейство Испании оштрафовало «Барселону» на 15,7 миллиона евро за предполагаемые нарушения при подаче декларации налогов и неправильном учете компенсаций игроков. Нарушения имели место при передаче автомобилей марки Audi членам ее команды и недекларировании оплаты чартерных рейсов футболистам. Помимо этого, «Барселона» совершила ошибки при учете выплаты компенсаций.

В феврале в СМИ появилась информация, что с 2016 по 2018 год «Барселона» заплатила бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре почти 1,4 миллиона евро за отчеты о судьях. В марте суд принял жалобу прокуратуры на «Барселону», в ней утверждается, что в период с 2001 по 2018 год клуб выплатил Негрейре более 7 миллионов евро. В конце сентября «Барселоне» были предъявлены обвинения в подкупе по делу Негрейры.