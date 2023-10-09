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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
22:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Испании начали новое расследование против «Барселоны», пишут СМИ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Налоговая служба Испании повторно возбудила дело в отношении испанской «Барселоны» в связи с предполагаемыми нарушениями во время выплат агентам футболистов в период с 2015 по 2018 год, сообщает El Periodico со ссылкой на El Confidencial.

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Источник: AP 2023

Иск казначейства Испании против «Барселоны» был отменен в марте. Его сумма превышала 12 миллионов евро. Налоговая служба вновь вернулась к ранее закрытому делу из-за появления новых деталей.

По версии ведомства, агенты могли использовать выплаты «Барселоны» для увеличения зарплат футболистов. Отмечается, что нарушения в предполагаемых схемах выявлены по двум пунктам. «Барселона» заявляет, что казначейство страны уведомило клуб о новом расследовании.

В мае казначейство Испании оштрафовало «Барселону» на 15,7 миллиона евро за предполагаемые нарушения при подаче декларации налогов и неправильном учете компенсаций игроков. Нарушения имели место при передаче автомобилей марки Audi членам ее команды и недекларировании оплаты чартерных рейсов футболистам. Помимо этого, «Барселона» совершила ошибки при учете выплаты компенсаций.

В феврале в СМИ появилась информация, что с 2016 по 2018 год «Барселона» заплатила бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре почти 1,4 миллиона евро за отчеты о судьях. В марте суд принял жалобу прокуратуры на «Барселону», в ней утверждается, что в период с 2001 по 2018 год клуб выплатил Негрейре более 7 миллионов евро. В конце сентября «Барселоне» были предъявлены обвинения в подкупе по делу Негрейры.

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