Минские динамовцы признаны лучшими по итогам футбольного сентября

Источник: Белорусской федерации футбола

Лучшим игроком первого осеннего месяца назван черногорский нападающий минчан Душан Бакич. Во всех четырех сентябрьских поединках он забил по одному голу, сейчас в его активе 8 забитых мячей.

Лучшим тренером сентября стал наставник динамовской дружины Вадим Скрипченко, подопечные которого победили новополоцкий «Нафтан» (3:0), гродненский «Неман» (2:1), солигорский «Шахтер» (4:0) и «Гомель» (2:1). Столичное «Динамо» уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 54 очка в 22 проведенных встречах. На три балла отстает «Неман», третьими идут футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа», набравшие 38 очков.

Автором самого красивого гола признан форвард мозырской «Славии» Кирилл Сидоренко. В победном домашнем матче 20-го тура с бобруйской «Белшиной» он нанес эффектный удар в «девятку» ворот гостей, установив окончательный результат — 4:1.