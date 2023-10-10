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10:05 (мск), источник: БЕЛТА

Минские динамовцы признаны лучшими по итогам футбольного сентября

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам сентябрьского отрезка футбольного чемпионата Беларуси лучшими признаны представители минского «Динамо». Таковы результаты традиционного опроса ведущих СМИ, который проводит ассоциация «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Белорусской федерации футбола

Лучшим игроком первого осеннего месяца назван черногорский нападающий минчан Душан Бакич. Во всех четырех сентябрьских поединках он забил по одному голу, сейчас в его активе 8 забитых мячей.

Лучшим тренером сентября стал наставник динамовской дружины Вадим Скрипченко, подопечные которого победили новополоцкий «Нафтан» (3:0), гродненский «Неман» (2:1), солигорский «Шахтер» (4:0) и «Гомель» (2:1). Столичное «Динамо» уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 54 очка в 22 проведенных встречах. На три балла отстает «Неман», третьими идут футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа», набравшие 38 очков.

Автором самого красивого гола признан форвард мозырской «Славии» Кирилл Сидоренко. В победном домашнем матче 20-го тура с бобруйской «Белшиной» он нанес эффектный удар в «девятку» ворот гостей, установив окончательный результат — 4:1.

Сейчас в первенстве страны наступил перерыв, связанный с международными матчами национальной и молодежной сборных Беларуси. Встречи 25-го тура национального чемпионата пройдут 20—22 октября.

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