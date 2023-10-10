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14:16 (мск), источник: Vesti.kz

В «Астане» официально объявили о назначении нового руководителя

Саян Хамитжанов официально вступил в должность генерального директора ФК «Астана», сообщает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

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Источник: ФК "Астана"

В интервью клубному сайту Саян Жаксыгельдиевич рассказал о своих задачах на посту руководителя:

«В первую очередь хотел бы выразить благодарность учредителям клуба за оказанное мне доверие, которое я постараюсь оправдать. По согласованию с учредителями выполнять свои обязанности на посту руководителя я буду без оплаты труда, так как футбол для меня является главным жизненным хобби.

Учитывая, что это не первый мой приход в клуб, мне хорошо известны те направления, которые нуждаются в качественном улучшении. В связи с этим, моим основным приоритетом в работе является качественное улучшение инфраструктуры клуба, которое будет выражаться в обеспечении клуба футбольной академией и спортивной базой для команды основного состава в течение следующих трех лет. Конечно, поставленную задачу не решить без привлечения серьезных финансовых инвестиций и, поэтому планируется реализовать данные проекты в тесном сотрудничестве с фондом “Sport Qory”, возглавляемым Асхатом Сейсембек и Министерством туризма и спорта Республики Казахстан. Как вы знаете, в настоящее время Министерство возглавляет опытный функционер Маржикпаев Ермек Боранбаевич, который в прошлом являлся известным профессиональным спортсменом и не понаслышке знает все тонкости спорта, в том числе и практически полное отсутствие качественной футбольной инфраструктуры.

Безусловно, создание собственной инфраструктуры потребует дополнительного госфинансирования, но в свою очередь, я бы хотел уверенно заявить о том, что мы в любом случае, несмотря ни на что — реализуем данные проекты в течение следующих трех лет. У нас появятся футбольная академия и спортивная база! Футбольный клуб “Астана”, являясь флагманом отечественного футбола, уже давно заслужил собственную инфраструктуру, соответствующую всем европейским стандартам».

Ранее, в СМИ сообщалось об уходе с постов руководителей столичного клуба Арслана Беспаева и Баглана Ергешева. Ожидается, что исполнительным директором «Астаны» станет Ерлан Джамантаев — бывший руководитель ФК «Актобе».

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