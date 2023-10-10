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14:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Пас Захаряна, награда Головина и голевая Бакаева. Как играли россияне в уикенд за границей

Миранчук снова остался в запасе, а команду Кузяева разгромили.

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Источник: Чемпионат.com

В прошедшие выходные несколько российских футболистов, выступающих за границей, помогли своим клубам набрать очки. Разбираем их выступление и фиксируем, кто из них добыл наилучший результат.

Александр Головин («Монако», Франция)

Российский полузащитник провёл на поле 73 минуты в матче 8-го тура Лиги 1 с «Реймсом». Александр не отметился голом или ассистом, но вряд ли он расстраивается. Болельщики признали Головина лучшим игроком «Монако» в сентябре. А во встрече с «Реймсом» он отдал 93% точных передач, совершил один отбор, подал один угловой, а WhoScored поставил ему оценку 6,68. Добротный, но не лучший перформанс от Головина. «Монако» занимает первое место в Лиге 1 с 17 очками. В следующей игре команда россиянина примет дома «Метц» (22 октября).

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

20-летний россиянин сыграл второй крупный матч в Примере. Захарян вышел на замену в матче с «Атлетико». Арсен отдал 85% точных передач, нанёс один удар и выиграл одно единоборство. Также Захарян отдал предголевой пас в атаке, которую завершил Микель Оярсабаль. В общем, неплохой выход от Арсена. Однако он не помог «Сосьедаду» набрать очки: «Атлетико» победил — 2:1. WhoScored поставил хавбеку 6,21. Надеемся, что в матче 10-го тура с «Мальоркой» Арсен покажет себя ещё ярче.

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Далер Кузяев («Гавр», Франция«)

В прошедшем туре Лиги 1 “Гавр” потерпел разгромное поражение в гостях от “Марселя” (0:3). Кузяев начал игру в запасе, а появился на 59-й минуте при счёте 0:2. За время на поле россиянин отдал 100% успешных пасов и совершил один отбор. WhoScored поставил Далеру 6,28 — одна из лучших оценок в составе “Гавра”. Может, появись полузащитник в старте, его команда избежала бы разгрома? “Гавр” идёт в середине таблицы: после восьми туров на счету клуба девять очков и 13-е место. В следующем туре команда примет дома участника ЛЧ-2023/2024 — “Ланс”.

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Зелимхан Бакаев («Аль-Вахда», ОАЭ)

Российский вингер осваивается на Ближнем Востоке. В матче 5-го тура чемпионата ОАЭ его «Аль-Вахда» уступила «Бани Яс», но Бакаев отметился первой голевой передачей в сезоне. Зелимхана заменили в конце первого тайма: вероятно, 27-летний игрок получил повреждение. «Аль-Вахда» занимает 10-е место в турнирной таблице (из 14). На счету команды россиянина шесть очков после пяти туров. Поможет новичок «Аль-Вахде» подняться выше? Первый ассист есть — ждём ещё больше!

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Александр Кокорин («Арис», Кипр)

В прошедшем туре Кокорин остался в запасе на матч с «Анортосисом». Но появился на поле на 47-й минуте. И помог «Арису» выиграть! В середине второго тайма именно Александр непосредственно поучаствовал в том, чтобы защитник «Анортосиса» Сальвадор Феррер переправил мяч в свои ворота. Пока что у Кокорина нет результативных действий в четырёх матчах сезона. Зато «Арис» идёт в группе лидеров: команда занимает второе место после семи туров, отставая от «Аполлона» всего на одно очко.

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Никита Хайкин («Будё-Глимт», Норвегия)

Хайкин — важнейший игрок «Будё-Глимт». Никита незаменим в воротах норвежского клуба. В прошедшем туре россиянин провёл 90 минут с «Мольде». Кипер помог одержать победу со счётом 3:1. Команда россиянина лидирует в чемпионате Норвегии с 55 очками после 24 туров. Вратарь появился на поле во всех встречах. Нет сомнений, что Никита сыграет и в следующей игре с «Саннефьордом».

Андрей Лунёв («Карабах», Азербайджан)

Лунёв становится важным звеном «Карабаха». Андрей появился на поле уже в третьем туре подряд. В последней встрече с «Нефтчи» он помог «Карабаху» одержать сухую победу — 2:0. Клуб из Агдама сравнялся по очкам с лидером чемпионата Азербайджана — «Зирей». У обеих команд по 19 очков. В следующем туре «Карабах» едет в гости к «Турану». Есть шанс подняться на чистое первое место.

Как сыграли другие

Нападающий корейского «Сеула» Станислав Ильюченко провёл 88 минут на поле в матче чемпионата с «Чонбук Хёндэ Моторс». Но россиянин не помог своей команде набрать очки. «Сеул» уступил дома со счётом 0:2.

Полузащитник словенского «Целе» Егор Пруцев сыграл 74 минуты в матче 12-го тура чемпионата с «Браво» (2:1). Россиянин помог клубу одержать победу. На счету Пруцева 3 (1+2) результативных действия за семь туров чемпионата Словении. «Целе» занимает первое место с 26 очками.

Бывший нападающий «Пари НН» и «Динамо» Николай Обольский выступает в Испании за «Ибицу». В прошедшем туре 26-летний форвард забил гол в матче третьего испанского дивизиона с «Атлетико Санлукеньо». Команды сыграли вничью — 1:1. Обольский забил первый мяч в сезоне. Николай — игрок основы, он появился на поле в шести турах из семи.

Роман Нойштедтер — важнейший футболист «Вестерло». В прошедшем матче чемпионата Бельгии с «Кортрейком» россиянин вышел на поле с капитанской повязкой и провёл 90 минут. «Вестерло» одержал минимальную победу. Интересно, что клуб Нойштедтера впервые набрал три очка в сезоне и поднялся с последнего места, опустив туда как раз «Кортрейк».

Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха отличился в матче с «Видовре» (3:1). Встречались два аутсайдера лиги. Россиянин помог своему клубу одержать вторую победу в сезоне. Онугха — лучший бомбардир «Вайле». За 11 матчей он забил четыре гола. «Вайле» занимает предпоследнее, 11-е место в таблице. Поможет Герман подняться команде выше?

Полузащитник финского ВПС Евгений Башкиров забил четвёртый гол в сезоне. Россиянин отметился во встрече 4-го тура плей-офф Пути чемпионов с ХИКом (3:2). ВПС занимает третье место в турнирной таблице и продолжает борьбу за золотые медали. Башкиров — важнейший элемент команды. Поможет забрать титул?

Россияне, которые не сыграли в минувшие выходные

Алексей Миранчук не появился на поле в матче 8-го тура Серии А с «Лацио» (2:3). Россиянин провёл всю игру на скамейке. В последний раз Миранчук играл во встрече 6-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (1:0), выйдя на замену на 72-й минуте.

Магомед Оздоев и Магомед-Шапи Сулейманов не вышли на поле по простой причине — их команды не играли. Также из-за напряжённой обстановки в Израиле приостановлены матчи чемпионата. По этой причине защитник Григорий Морозов и его «Бейтар» не играли.

Сразу несколько российских голкиперов не вышли на поле в выходные. У «Панатинаикоса» Юрия Лодыгина не было матча, а Станислав Крицюк («Жил Висенте») до сих пор лечится от травмы. Иван Злобин («Фамаликан») и Максим Рудаков («Хонка») оказались на скамейке запасных.

В прошедшем туре Серии В полузащитник «Венеции» Денис Черышев остался в запасе. Россиянин провёл в текущем сезоне всего четыре игры, а в последних двух турах не выходил. Пока что Паоло Ваноли не слишком доверяет одному из героев ЧМ-2018.

Также на скамейке запасных оказались Никита Иосифов («Мирандес», Испания) и Александр Филин («Эйпен», Бельгия). Защитник бельгийского клуба стабильно остаётся в запасе весь сезон, а хавбек испанской команды не появляется на поле на протяжении четырёх туров.

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