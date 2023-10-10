Легионеров эвакуировали, игроки идут в армию, сезон — на паузе. Что с футболом в Израиле и Палестине?

Конфликт Израиля и Палестины резко перевернул жизнь двух стран. В том числе это коснулось и футбола — после военного нападения ХАМАС матчи чемпионата Израиля были перенесены, а новые даты не определены до сих пор.

А что ждет национальные сборные? Разобраться с этими вопросами помог специальный корреспондент «СЭ» в Израиле Эли Швидлер.

Израильтяне — аутсайдеры, но претендуют на путевку на Евро

Сборная Израиля — участник квалификации на Евро-2024 в группе I. В соперниках — Швейцария, Косово, Белоруссия, Румыния и Андорра. Несмотря на конкуренцию, израильтянам удалось к пятому туру выйти на чистое третье место, набрав 11 баллов. Их опережают Румыния (12) и Швейцария (14), у ближайшего преследователя — всего 4 очка. То есть борьба за путевку на Евро ведется между тремя сборными.

«Швейцарии проиграли без вариантов (0:3). Белорусам уступали в счете почти до конца, а потом — неочевидный пенальти и гол с углового! Повезло. С румынами играли не лучше, чем с белорусами, но на 93-й забили — тоже везение. Де-факто Израиль должен был уже быть вне кампании либо с призрачными шансами», — говорит Швидлер.

Однако сборная не только не выключилась из борьбы, но и продолжает претендовать на попадание на Евро. И даже добилась необходимых условий от УЕФА, которые повышают шансы на итоговый успех.

УЕФА перенес матчи, а не заставил израильтян играть на выезде. Вероятно, в этом замешаны спецслужбы

8 октября европейские футбольные чиновники выпустили заявление: «В связи со сложившейся ситуацией в сфере безопасности УЕФА принял решение перенести все матчи, запланированные в Израиле на ближайшие несколько недель, а новые даты будут утверждены в установленном порядке».

Что это дает сборной и благодаря кому стало возможным? Отвечает спецкор «СЭ» в Израиле.

«Вообще-то УЕФА очень не любит переносить матчи, — говорит Швидлер. — Мы могли играть со Швейцарией 12 октября на нейтральном поле. Такая возможность была — Греция или Кипр предоставили бы нам стадион. Однако ШАБАК (служба безопасности Израиля) направила официальное письмо в УЕФА, заявив, что никакие израильские делегации — спортивные или нет — на данный момент не могут покидать страну. Они опасаются, что израильтян за пределами страны могут взять в заложники.



Если бы мы играли со Швейцарией 12 октября, последствия были бы плачевными: у нас травмирован Соломон (левый вингер “Тоттенхэма”), Абада (правый вингер “Селтика”), не в форме Даса. К тому же это был бы важнейший матч для Швейцарии — им нужно железно брать первое место».

Турнирные расклады теперь тоже в пользу Израиля

После письма от ШАБАК играть израильтянам предстоит только в ноябре — и сразу три матча. Пусть травмированные лидеры вряд ли восстановятся (у них тяжелые повреждения, их ожидают только весной), новая конфигурация игр для израильтян — плюс. И вот почему:

1. Попасть под Швейцарию 12 октября — самоубийство: это самая мощная сборная в группе, и ей необходимо в ближайшем матче закрыть все вопросы. Теперь под раздачу попадет Белоруссия, а израильтяне встретятся со швейцарцами в тот момент, когда те решат все турнирные вопросы. В лучшем случае, кстати, матч пройдет в Израиле (если к тому моменту напряжение спадет), и тогда вообще есть шанс для сенсации. «У нас такое уже бывало. Сейчас вся страна объединена — может так случиться, что, если швейцарцы приедут, наша команда их победит просто на патриотизме», — говорит Швидлер.

2. В матче с Косово тоже все может пройти успешно, но уже по другой причине. В гостевой игре с Румынией местные болельщики оскорбляли косоваров и вывесили лозунг «Косово — это Сербия». Гости даже покидали поле на 50 минут. Эли приводит такую версию: «Румынские конспирологи считают, что косовары будут мстить и могут даже сдать нам матч, лишь бы Израиль опередил Румынию и вышел на Евро вместо них. Но я, конечно, в это не верю».

3. У Румынии — главного конкурента Израиля — большие проблемы. В последнем туре им предстоит играть со швейцарцами. И вот здесь их соперник будет мотивирован: «Лидеры Швейцарии Джака и Шакири — косовары. Они не простят недавний инцидент — будут просто рвать румынов, и остальные вместе с ними. У них огромное влияние на команду», — уверен Эли.

Со своим последним матчем — против Андорры — Израиль вполне способен разобраться своими силами. Они уже побеждали их в группе (2:1), эта команда занимает последнюю строчку с двумя очками.

Иными словами, для израильской сборной вырисовывается неплохая ситуация из-за переноса. В лучшем случае претендовать на очки команда Хазана может в каждой встрече — а вот основные конкуренты, румыны, гарантированно в беде. Так что Израиль еще может отправиться на первый в своей истории чемпионат Европы.

Есть еще один путь

Участники Евро-2024 в Германии отбираются по-особому. Помимо страны-хозяйки и 20 прошедших групповой этап команд есть еще три путевки, которые будут разыграны в рамках Лиги наций.

Здесь Израиль также претендует на билет на Евро, однако есть одно весомое «но»: «На те три места, которые будут разыграны среди участников Лиги наций, по моим подсчетам, сейчас претендуют Босния с Финляндией, и совершенно шедевральное противостояние — Израиль против Украины. Думаю, в профессиональном плане мы вряд ли что-то сможем сделать с Украиной. Хотя Соломон и Абада к тому моменту могут вернуться. Но я думаю, что симпатии УЕФА все равно будут в большей степени на стороне Украины», — считает Швидлер.

Что с национальным чемпионатом?

Как уже сказано выше, матчи чемпионата Израиля перенесены. По словам Эли, никто даже примерно не знает, когда футбол вернется в страну: «К нам идет Пятый флот, на севере страны очень неспокойно… Весь спорт в Израиле на паузе, и трудно сказать, когда все начнется вновь».

Легионеры уже покинули страну: «Как только нашим футбольным чиновникам стало ясно, что никаких матчей в ближайшее время не будет, было принято решение организованно вывезти их в Грецию, в Афины. Уехали почти все, — говорит Швидлер. — Среди местных футболистов есть те, кто ушел в армию и даже погибшие: Асулин (43-летний экс-игрок “Маккаби” и “Бейтара”. — Прим. “СЭ”) отправился на тот самый злополучный фестиваль возле сектора Газа. Отмечал день рождения. Еще один футболист из третьей лиги получил пулевое ранение в ногу в первый же день, ему сделали ампутацию. Из известных футболистов, кто ушел служить, могу назвать Менаше Залка — капитана “Хапоэля” из Хадеры. Просто надел хаки и ушел в резервисты, хочет подать пример».

По словам Эли, в Израиле разочарованы реакцией европейского футбола: «Местных болельщиков обижают некоторые моменты. Например, в “Селтике” фанаты поддержали Палестину. А ведь там играет Абада, наш вингер, он лучший игрок у них. Он потребовал разъяснений у клуба — “Селтику” впервые в истории пришлось осуждать своих болельщиков. Такая же история с “ПСЖ” — у нас тут вообще требуют запретить трансляции этой, как говорят, “катарской помойки”. У парижан тоже фанаты либо ультраправые, либо мусульмане, они тоже против Израиля».

АПЛ тоже разочаровала израильтян. «У нас много англофилов, но они сейчас обижены. Говорят: “Нет ни одного съеденного вождя каннибалов, по которому вы бы не устраивали минуту молчания. А по нашей ситуации — нет”. Вероятно, это из-за “Сити” и “Ньюкасла”. Конечно, странно было не увидеть поддержки в Англии», — говорил Швидлер.

А что с палестинским футболом?

В Палестине два чемпионата — лига сектора Газа и премьер-лига Западного берега. Это обусловлено географическими особенностями страны. Сектор Газа — это анклав, расположенный отдельно от основной части Палестины. Что с обоими чемпионатами — неизвестно, сайт Футбольной ассоциации Палестины неактивен с 6 октября. Но несложно догадаться, что в ближайшее время турниры не возобновятся, особенно в секторе Газа.

Что касается сборной, то палестинцы 13 октября должны были играть в Кубке Мердека в Малайзии (совместно с Индией и Таджикистаном), но хозяева турнира 10 октября сообщили: «Палестинской команде пришлось отказаться от участия в этом розыгрыше, потому что они не могли прилететь в Куала-Лумпур из-за напряженной ситуации в стране».

Зимой сборная Палестины должна выступить на Кубке Азии, который пройдет в Катаре с 12 января по 24 февраля 2024 года. Сегодня АФК выпустила пресс-релиз о старте продажи билетов, и Палестина значится в списке участников — команда выступит в группе С вместе с ОАЭ, Гонконгом и Ираном.