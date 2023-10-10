Пострадавшему во время атаки ХАМАС футболисту ампутировали ногу, пишут СМИ

Источник: Пресс-служба ФК "Кирьят-Ям"

Биньямин с девушкой и братом в момент атаки находился на музыкальном фестивале электронной музыки в кибуце вблизи границы с сектором Газа. Когда началась стрельба, футболист и его девушка скрылись в ближайшем укрытии, брату игрока удалось уехать с места нападения на другой машине. Позднее в место, где прятался Биньямин, прилетела граната, взрыв которой повредил ногу футболисту.

Впоследствии спортсмен и его девушка были доставлены в больницу в городе Беэр-Шева. Помимо ампутации, Биньямина ждет еще одна операция по удалению осколков.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 788. Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.