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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
21:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» задолжала более 200 млн евро другим клубам за трансферы

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Долги «Барселоны» перед другими клубами за трансферы футболистов превысили 200 миллионов евро согласно данным исследовательской платформы 2Playbook, опубликованных на сайте организации.

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Источник: Reuters

По итогам трансферных периодов в сезоне-2022/23 задолженность по компенсациям за игроков увеличилась на 7% и составляет теперь 207 миллионов евро. Краткосрочные долги по трансферам составляют 89,4 млн, а долгосрочные — 118 млн.

Также «Барселона» увеличила в четыре раза расходы на выплаты агентам футболистов — до 11,6 млн евро. Всего за отчетный период «Барселона» потратила на трансферы 164 млн евро.

«Сине-гранатовые» должны выплатить 62 млн евро английскому «Лидс Юнайтед» за трансфер Рафиньи, 39 млн «Манчестер Сити» за Феррана Торреса, 31 млн — мюнхенской «Баварии» за Роберта Левандовского.

В конце сентября «Барселона» отчиталась о получении чистой прибыли в 304 млн евро по итогам прошлого сезона, а также о сокращении общего долга клуба до 552 млн.

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