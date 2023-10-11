«Аякс» на дне. Клуб рухнул в зону стыков, фанаты сорвали матч, а спортивного директора изгнали с позором

«Аяксу» очень плохо: самый титулованный клуб Нидерландов за шесть туров одержал всего одну победу и располагается в зоне стыков, на 16-м месте. Суммарно амстердамцы набрали пять очков — это антирекорд.

Причем проблемы не ограничиваются одним турнирным положением. Разбираемся, что происходит с грандом.

«Аякс» добивался успеха благодаря Ван дер Сару, Овермарсу и тен Хагу. Сейчас никого из них в команде нет

В сезоне-2018/19 амстердамцы сотворили сенсацию, пробившись в полуфинал Лиги чемпионов. Казалось, «Аякс» вновь стал видным европейским игроком, а не клубом-донором для топовых лиг. Все благодаря работе гендиректора Эдвина ван дер Сара, спортивного директора Марка Овермарса и тренера Эрика тен Хага.

Ван дер Сар четко проговаривал, что клуб нацелен не только на финансовый, но и на спортивный успех. А добиться его группой перспективных юнцов — тяжело. Поэтому «Аякс» в 2017—2018 годах сбалансировал состав покупкой опытных игроков: Дэйли Блинда из «МЮ», Душана Тадича из «Саутгемптона», Закарии Лабьяда из «Утрехта», Николаса Тальяфико из «Индепендьенте». Позже в клуб приезжали Квинси Промес, Дэви Классен, Себастьян Аллер. Все эти игроки — с опытом выступлений в топ-чемпионатах или в Лиге чемпионов. Большая часть футболистов находилась на пике формы.

С молодежью у «Аякса» традиционно все было хорошо: за пять лет амстердамцы раскрыли Маттейса де Лигта, Френки де Йонга, Мохаммеда Кудуса, Донни ван де Бека, Андре Онану, Райана Гравенберха и других. Клуб не только своевременно продавал лидеров за внушительные суммы, но и радовал болельщиков победами: с 2018 по 2022 год «Аякс» трижды взял чемпионат, дважды — Кубок, один Суперкубок и регулярно участвовал в плей-офф еврокубков.

Но все сломалось в 2022-м. В начале года случился скандал с Овермарсом: спортивного директора обвинили в домогательствах. Марк признал вину и в феврале ушел с поста. А в конце сезона об уходе объявил Эрик тен Хаг, отправившийся спасать «Манчестер Юнайтед». Из трио остался только Ван дер Сар, который продолжил следовать своей стратегии, а на замену Овермарсу назначили Хунтелара.

Летом клуб возглавил Альфред Схредер, выигравший чемпионат Бельгии с «Брюгге». На трансферном рынке «Аякс» по-прежнему был активен: урвал опытных Лукаса Окампоса, Херонимо Рульи, Стивена Бергвейна и скрасил состав парочкой вундеркиндов. Но плавного перехода не произошло: клуб вылетел из ЛЧ, а в 1/16 споткнулся об «Унион Берлин». Проблем хватало и на внутренней арене: заняли третье место в Эредивизи и уступили в финале Кубка «ПСВ».

Сам Схредер не доработал даже до конца сезона — его уволили зимой после семиматчевой серии без побед в чемпионате. Перед уходом Альфред успел поругаться с капитаном Блиндом, и тот зимой уехал в «Баварию».

На место Схрёдера пришел Джон Хейтинга, а на должность спортивного директора избрали немецкого функционера Свена Мислинтата. До этого он работал в «Арсенале», «Штутгарте» и дортмундской «Боруссии».

Многие верили, что Свен образует плодотворную связку с Ван дер Саром, но уже в мае Эдвин покинул клуб. Его уход сказался на ужасной трансферной кампании. Мислинтат провалил летние сделки на вход, забыв о принципах Ван дер Сара. «Аякс» купил Йосипа Шутало из загребского «Динамо», Жоржа Микаутадзе из «Метца», Карлоса Форбса из молодежки «Манчестер Сити» и ряд других невыразительных игроков.

Параллельно клуб расстался с Кудусом, Тадичем, Классеном и Тимбером — ключевыми игроками, которые проявляли себя несколько лет. Ван дер Сар в таких случаях привозил опытных футболистов из АПЛ, а Мислинтат заменил их юнцами.

Мислинтат публично угрожал тренеру отставкой, не нравился игрокам и, вероятно, замешан в трансферной махинации

Мислинтат назначил нового тренера: 49-летнего Мориса Стейна, который ранее работал с нидерландскими середняками и в ОАЭ. Стейн дебютировал победой в первом туре Эредивизи, но затем поплыл: один выигрыш в последующих девяти матчах. Результатам команды также мешала дележка за власть и поведение функционера.

После одного из матчей Стейн намекнул, что Свен не согласовал с ним ни одного трансфера: «Мы предложили ему свои идеи, но Мислинтат сделал другой выбор». А перед игрой с «Фейеноордом» спортивный директор ворвался на тренировку команды и публично угрожал Морису отставкой в случае поражения. Инсайдеры утверждали, что Свен регулярно посещал командные тренировки, что раздражало игроков.

Совет директоров отреагировал и в конце сентября отправил Мислинтата в отставку. Согласно официальному заявлению, на решение повлияло отсутствие поддержки Свена внутри клуба, но осенью функционер попал в еще один скандал. Аккурат к дедлайну трансферного окна Мислинтат подписал хорватского защитника Борна Сосу из «Штутгарта». Есть мнение, что этот трансфер был вызван отнюдь не спортивными интересами.

Здесь такая цепочка: Соса принадлежит агентской компании AKA GLOBAL GMBH, которая владеет активами скаутинговой системы Matchmetrics GmbH, крупнейшим акционером которого является Мислинтат. Кроме того, летом Свен настаивал на покупке Сперцяна из «Краснодара», который также сотрудничает с агентством. «Аякс» и «Штутгарт» уже начали расследование, но амстердамцы и без этой истории не были в восторге от работы немца. Под амстердамцами подразумевается не только совет директоров. Сообщается, что игроки поддерживают Стейна, а новость об увольнении Мислинтата лайкнули несколько бывших и действующих футболистов «Аякса».

«Аякс» не доиграл два матча подряд и был разгромлен «Фейеноордом»

Но одним Мислинтатом проблемы не ограничиваются. Ощущение, будто кто-то навел порчу на «Аякс». Тот самый матч с «Фейеноордом», который должен был решить судьбу Стейна, прервали обезумевшие болельщики. К старту второго тайма «Аякс» проигрывал 0:3, а фанаты забросали поле файерами. Федерация решила приостановить матч — спустя три дня встречу доиграли: «Фейеноорд» закинул еще один мяч и победил 4:0.

В следующем туре произошло еще одно несчастье: форвард амстердамцев Брайан Бробби коленом въехал по голове вратарю «Валвейка» Этьенну Васенну. Голкипер потерял сознание, его пытались привести в чувство с помощью дефибриллятора. Процесс закрыли от зрителей и телекамер с помощью полотна. Через несколько минут Васенна унесли с поля. Сообщается, что Этьенн пришел в сознание и был доставлен в больницу — сейчас он в полном порядке.

Однако шокированные футболисты «Валвейка» отказались продолжать игру. «Аякс» не возражал, хотя клуб вел 3:2 к 85-й минуте. Когда матч доиграют — неизвестно.

Что дальше?

Временный гендиректор клуба Ян ван Хальст в замешательстве: «Это очень трудный период. Если бы только мы могли щелкнуть выключателем и изменить ситуацию…» Голландские эксперты считают, что клубу нужна сильная диктаторская фигура, которая выведет клуб из кризиса.

И такую личность уже нашли — это Луи ван Гал. 72-летнего специалиста хотели привлечь к должности генерального директора или главного тренера, но Луи отказался. В первую очередь из-за здоровья — голландец продолжает восстанавливаться после рака простаты. Но «Аякс» уже анонсировал, что Ван Гал поможет команде в качестве консультанта.

Вера в улучшения действительно есть: амстердамцы уже находились в схожей ситуации в сезоне-2017/18. Тогда Ван дер Сар поругался с Петером Босом, провалил трансферное окно, ругался с болельщиками, а сам клуб впервые за 52 года не пробился в групповую стадию еврокубков. Тогда руководство разработало новую стратегию «Аякса» и пригласило Эрика тен Хага — и поперло.

Сейчас остается надеяться, что консультации Ван Гала пробудят команду и она не развалится к марту. Тогда на пост генерального директора должен заступить Алекс Кроес, который работал с «АЗ». Возможно, он, подобно Ван дер Сару, придаст клубу новое дыхание.