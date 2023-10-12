«Не ожидал такого приема». Первое большое интервью с Кузяевым после трансфера во Францию

Летом 2023-го количество французских «легионеров» в сборной России удвоилось. Но если Александр Головин за пятилетку в «Монако» утвердился в статусе звезды Лиги 1, то Далеру Кузяеву только предстоит это сделать. Игроком «Гавра» он впервые приехал в Новогорск — и дал первое большое интервью в России после многих удивившего трансфера.

Почему в сборной почти никого из «Зенита»

«Из “Зенита” в сборной остался один Ванька»

— Полгода вне сборной — соскучились?

— Очень соскучился! Давно так не ждал вызова в сборную, как сейчас, и с большим удовольствием воспринял новость об этом. Мне приятно находиться здесь. Впереди интересные матчи — с нетерпением жду их.

— Из «Зенита» в сборной один Сергеев. Непривычно?

— Из «Зенита» и в прошлые разы в сборной было не очень-то много футболистов: два-три человека. А в этот раз — вообще один Ванька. Я его уже обо всём расспросил и в курсе дела, что происходит в команде, как атмосфера в клубе. Естественно, я немного соскучился по ребятам, по Питеру, по «Зениту».

— Чем, кроме травм, можно объяснить минимальное представительство клуба в сборной? Обилием легионеров?

— На мой взгляд, почти все ребята с российским паспортом из «Зенита» достойны вызова, но у кого-то сейчас мало игровой практики (всё-таки иностранцев в стартовом составе довольно много), а кто-то травмирован. Вячеслав Караваев практически всегда вызывался, но последние матчи пропустил из-за повреждения. Андрей Мостовой — тоже игрок сборной и тоже травмирован.

— Из 16 легионеров «Гавра» 13 — африканцы. Вы лучше кого бы то ни было должны представлять, чего ждать от Камеруна.

— Сегодня (во вторник, 10 октября. — Прим. «Чемпионата») у нас уже было собрание по сопернику. Мы разобрали некоторые моменты и нюансы и уже имеем представление об игре сборной Камеруна. У ребят из «Гавра» не спрашивал об этой команде, но, я думаю, все примерно понимают её уровень. Ребята там физически крепкие, принимали участие в чемпионате мира. Победа над Бразилией о многом говорит. Есть именитые футболисты: Шупо-Мотинг, Онана из «Манчестер Юнайтед». Так что матч будет очень интересный. Рад, что РФС удалось найти нам такого сильного соперника.

Рассматривал ли Кузяев варианты в России

— Ваши ожидания от первого европейского опыта пока полностью совпадают с реальностью?

— Да. Я ожидал, что уровень чемпионата Франции будет повыше, чем в России. Так оно и оказалось. Я бы не сказал, что разница огромная. Но уже понимаю, в каких компонентах нужно прибавить. Мне очень интересно находиться в этой команде, принимать участие в таком турнире. Впервые в моей карьере чемпионат будет длиться 38 матчей и практически без большого перерыва. Очень интересно проверить себя на столь долгой дистанции.

«Пришлось пойти на сокращение зарплаты»

— Правда, что ради осуществления этой мечты вы пошли на серьёзное сокращение зарплаты по сравнению с «Зенитом»?

— Цифр называть не буду, потому что это некорректно по отношению к клубу. Но, действительно, по зарплате пришлось пойти на сокращение. Этого факта я не отрицаю.

— Вариант остаться в России даже не рассматривали?

— Я лично ни с кем переговоров не вёл. До меня доходили слухи, что некоторые российские клубы мной интересовались, но я не знаю, насколько они достоверны. Да и я ни в какую другую российскую команду, кроме «Зенита», прошлым летом не пошёл бы.

— Семак как экс-игрок «ПСЖ» и большой любитель Франции какие-то рекомендации давал?

— Когда я уходил из «Зенита», никто не знал, что попаду во Францию, включая меня самого. После последнего матча, с «Факелом», Сергей Богданович пожелал удачи. Мы поблагодарили друг друга за совместную работу и расстались на очень положительной ноте.

Первые впечатления от Франции

«У “Зенита” шикарная база, но у “ПСЖ” она просто космическая!»

— Первый контрольный матч за «Гавр» — с «ПСЖ» сразу с двумя Мбаппе. Ощущения?

— Ощущения были потрясающие. У «Зенита» шикарная база, но у «ПСЖ» она просто космическая! Совершенно новая, огромное количество полей, всё очень современно оборудовано. Было интересно узнать свой уровень. С любопытством смотрел на футболистов, которых раньше видел только по телевизору. У нас ещё продолжались сборы, поэтому играли на фоне нагрузок. Но, я считаю, «Гавр» очень достойно выглядел. К сожалению, проиграли. Мбаппе вышел на замену за 20 минут и сделал колоссальную разницу в матче.

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— Непривычно было бóльшую часть времени бегать без мяча?

— Ха-ха. Я бы не сказал, что мы много бегали без мяча. Да, больше действовали вторым номером, но и у нас прослеживались позиционные атаки, контратаки.

— Вы сразу взялись исполнять стандарты — на правах одного из самых опытных проявили инициативу?

— Я уже не помню таких подробностей. Кажется, такой была тренерская установка — подавать штрафные, угловые. Жаль, что они не привели к забитым мячам.

— Вы удивительно буднично отреагировали на свой первый гол во Франции. Почему так?

— Матч складывался не слишком удачно. Мы пропустили и играли не очень хорошо. А ещё было жарко и душно. Может, в тот момент я просто так устал, что не было желания как-то бурно праздновать. Ребята потом спрашивали: «Почему ты не празднуешь?» Ответил, что и в России нечасто голы праздновал. Не знаю, с чем это связано. Почему-то в тот момент, когда забиваю, у меня нет желания, рвения куда-то бежать, прыгать, жестикулировать. Хочется сохранять хладнокровие и спокойствие.

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«Мне уже 30 лет — нет времени на раскачку»

— Как самый дорогой игрок клуба по Transfermarkt и самый статусный новичок чувствуете повышенное давление и ответственность?

— Конечно, чувствую ответственность, так как имею достаточно хороший опыт: играл на чемпионатах мира и Европы, в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Понимаю, что в некоторых моментах должен вести команду за собой. У нас много молодых ребят — у них есть талант, но нет опыта за плечами. Возможно, в будущем они вырастут в больших игроков. А мне уже 30 лет, и нет времени на раскачку, на долгую адаптацию. Сейчас я должен давать результат и помогать команде.

Источник: ФК «Гавр»

Главное отличие Лиги 1 от РПЛ

— Когда-нибудь раньше приходилось бороться за выживание? Необычные ощущения после пяти чемпионств с «Зенитом»?

— Конечно, нам не хочется бороться только за выживание. Есть желание попасть в первую десятку. Однако нужно понимать, что команда только вышла в Лигу 1, много молодёжи. Такой опыт действительно для меня новый: в «Зените» мы постоянно боролись за чемпионство, а с «Гавром», понятно, на титул претендовать не будем. Но мне и этот вызов очень интересен — попробовать себя в новой роли, ощутить эту атмосферу, новую культуру. И я очень-очень доволен своим выбором. Понимаю, что предстоит много работы — как мне, так и нашей команде. Но впереди ещё 30 матчей. В мае посмотрим, где в итоге расположимся.

— По интенсивности игры Лига 1 заметно отличается от РПЛ?

— Конечно, во Франции интенсивность повыше, однако я бы не сказал, что разница прямо большая. Да, она есть. Интенсивность выше, скорости, много борьбы. Все ребята хорошо подготовлены физически. Но это вопрос времени, адаптации. Думаю, за два-три месяца, максимум за полгода лучшие российские футболисты могли бы адаптироваться к французскому чемпионату.

— Вы уже полностью освоились?

— Я бы не сказал, что на 100%. Однако бóльшая часть адаптации уже в прошлом. Это связано не только с футболом, но ещё и с бытовыми моментами. Сейчас уже всё в порядке, все документы оформил и могу полностью сконцентрироваться на игре. Теперь я максимально вовлечён в футбол.

— Как у вас с языками?

— Хорошо. Изучаю французский с преподавателем. Язык мне очень нравится. Потихонечку даётся. Не могу сказать, что он безумно сложный, но и не простой. Плюс я хорошо знаю английский — на нём в основном и общаюсь с ребятами и тренерским штабом. С коммуникацией в коллективе нет никаких проблем.

— Ваш тренер Лука Элснер родом из ещё единой Югославии. По-русски не говорит?

— Не знаю, не пробовали. Только на английском общаемся. Кстати, когда тренер говорит по-французски, я более-менее, отдельные слова уже понимаю. А ребята, видимо, больше используют молодёжный сленг — он для восприятия намного сложнее.

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«Сейчас в России очень мало людей ходит на футбол, и атмосфера не та»

— Из первых выездов — Париж, Монпелье, Ренн, Лион, Марсель — где понравилось больше всего?

— В большинстве случаев не удавалось погулять, так как мы останавливались где-нибудь на окраинах. Насколько я знаю, во Франции вроде бы запрещено строить стадионы в центре города. А так мне юг страны очень понравился: солнечная погода, приятная обстановка. Атмосфера на стадионах во Франции значительно отличается от того, к чему мы уже привыкли в России.

— Чем?

— Во-первых, стадионы забиваются практически на полную. И болельщики очень активно поддерживают свою команду. Сейчас в России, к сожалению, очень мало людей ходит на футбол, и атмосфера не та. Думаю, это подтвердит любой футболист, играющий в РПЛ.

Источник: http://www.hac-foot.com/

— Бывший игрок «Гавра» Гия Гурули рассказывал мне, что у него в городе даже был собственный фан-клуб. Вы уже персональными болельщиками обзавелись?

— Ко мне с первого дня в Гавре очень тепло относятся болельщики. Даже не ожидал такого радушного приёма. Люди бурно и рьяно поддерживают нас на играх. Стадион практически полный. Видно, что город очень любит футбол. Время от времени я встречаю на улицах болельщиков. Они всегда желают удачи мне и команде. Всё тепло, на позитиве. Это очень приятно.

Как сейчас в Европе относятся к россиянам

«К россиянам сейчас повышенное внимание»

— Предубеждения не чувствуете в связи с тем, что вы из России?

— Нет-нет-нет. Я с самого первого дня во Франции чувствую исключительно тёплое отношение к себе со стороны руководства, партнёров и болельщиков. Повторюсь: не ожидал даже.

— Тот же Гурули заочно советовал вам не говорить во Франции про политику со СМИ. А спрашивают?

— Нет, про политику никаких вопросов не было. Я даже дал интервью местному журналисту — обсуждали только футбол и вопросы быта во Франции.

— Очевидно, что в Европе сейчас настороженное отношение к российским футболистам. Понимаете, что в том числе и по вашим успехам будут судить о возможностях соотечественников?

— Наверное. Я понимаю, что сейчас очень мало российских футболистов выступает в Европе, и поэтому к нам будет приковано повышенное внимание со стороны СМИ и болельщиков. Рад, что Арсен [Захарян] перешёл в «Реал Сосьедад».

— А у вас есть цель после «Гавра» подняться в ещё более статусный клуб?

— Не люблю загадывать. На данный момент я сосредоточен на конкретном чемпионате. Хочется помочь команде не только остаться в Лиге 1, но и занять как можно более высокое место в таблице. А дальше поживём — увидим. Никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Особенно сейчас.

«Головин протянет руку, если нужна будет помощь»

— От Гавра до Монако 1100 км. К Головину в гости не наездишься?

— Ну да. Очень далеко. Тем более что из Гавра в Монако прямых рейсов нет. Может быть, когда у нас будут большие выходные, получится что-то придумать и увидеться. Сейчас в сборной общаемся, и пока мне этого достаточно.

— Но во Франции постоянно на связи?

— Когда я переехал во Францию, Саша одним из первых меня поздравил, поддержал и пожелал удачи. Сказал, если потребуется помощь — он протянет руку. Это очень приятно. Головин сегодня уже один из лучших игроков не только «Монако», но и всего чемпионата Франции.

Сменится ли в России чемпион

«С каждым годом всё больше народа хочет, чтобы в России сменился чемпион»

— Когда последний раз игру «Зенита» смотрели?

— Наверное, с «Сочи». Минут 20−30 посмотрел. После второго гола «Зенита» переключился — всё понятно стало. Рад, что после двух поражений подряд выиграли и прервали эту мини-серию. Надеюсь, после паузы они прибавят и постараются вновь выиграть чемпионство.

— Сильно изменилась игра без вас с Малкомом?

— Я не так много матчей смотрел, чтобы судить. Но Малком в прошлом сезоне был лучшим игроком нашей команды: много забивал, отдавал голевые передачи, стягивал на себя по несколько соперников. Естественно, потеря столь ключевого игрока сказалась. Андрей Мостовой был одним из лучших в «Зените», пока не получил две травмы подряд. Его потеря тоже сказывается. Но в команде есть и другие отличные футболисты, для которых это шанс проявить себя. Я надеюсь, что после перерыва ситуация улучшится. Возможно, зимой будут сделаны ещё трансферы, которые помогут «Зениту».

— По наблюдениям Владислава Радимова, после вашего ухода у команды пропал «мотор». Лестная оценка?

— Ну конечно. Всё-таки Владислав Николаевич успешно поиграл в России и Европе. Очень рад быть с ним знакомым. Приятно получать столь лестные отзывы от такого заслуженного человека.

— Допускаете, что в этом сезоне в России произойдёт смена чемпиона?

— В каждом сезоне такая мысль есть. В футболе всё что угодно может произойти. С каждым годом всё больше народа хочет, чтобы в России сменился чемпион. Но я считаю, что вся борьба впереди — целых 19 туров. Ещё не было очной встречи между «Зенитом» и «Краснодаром». Не нужно забывать и про московские команды — они достаточно хорошо идут. «Крылья», на удивление, сильно прибавили в этом сезоне. Конечно, чемпион может смениться. Но я надеюсь, что этого не произойдёт.

Большой плюс жизни в одиночестве за границей

Одноклубник в шутку спросил: «Водку привезёшь?»

— Вас что-то удивляет во Франции?

— Единственное, что немного удивило, это некоторые бытовые нюансы. Даже для покупки SIM-карты здесь требуются документы, прописка, банковский счёт. Эти вопросы отнимают много времени, но у меня они уже позади.

— А с традиционными стереотипами — Россия, балалайка, медведи, водка — сталкивались?

— Ха, было один раз. Кто-то из команды мне чем-то помог. Я поблагодарил, пообещал привезти сувенир из России. Одноклубник в шутку спросил: «Водку привезёшь, да?» А больше со стереотипами или предрассудками я не сталкивался.

— Тяжело одному на чужбине?

— Нет, совершенно не тяжело. Всё-таки мне уже не 17−18, а 30 лет. Да и времени нет скучать. Тренировки, изучение языка. Я даже вижу большой плюс в том, что нахожусь один — есть возможность сконцентрироваться на себе и больше времени посвятить саморазвитию.

— А свободные вечера чем занимаете?

— Мне нравится изучать языки. Читаю, занимаюсь с преподавателями. Могу какие-то интересные матчи посмотреть — европейские или российские, в первую очередь с участием «Зенита». Сейчас не проблема любую трансляцию найти в интернете.

— Ваши слова про гречу уже разлетелись на мемы. Чего-то ещё не хватает во Франции?

— Немного скучаю по друзьям, по семье. Но сейчас приехал в Россию, увиделся с родственниками, знакомыми. Такого, чтобы сидел и грустил в одиночестве дома, точно нет.

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— В общем, о сделанном выборе ни разу не пожалели?

— Нет. Я в принципе никогда не сожалею о сделанном. Нужно прежде всего прислушиваться к себе, к зову сердца. Я хотел попробовать себя в Европе, и это произошло. Очень рад этому и нисколько не жалею о том, какой путь избрал и что сейчас происходит со мной.