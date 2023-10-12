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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
11:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Российский легионер «Гавра» Кузяев объяснил, почему не праздновал первый гол во Франции

Полузащитник французского «Гавра» и сборной России Далер Кузяев объяснил, почему не отпраздновал свой дебютный гол в зарубежном чемпионате в ворота «Бреста».

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«Матч складывался не слишком удачно. Мы пропустили и играли не очень хорошо. А ещё было жарко и душно. Может, в тот момент я просто так устал, что не было желания как-то бурно праздновать. Ребята потом спрашивали: “Почему ты не празднуешь?” Ответил, что и в России нечасто голы праздновал. Не знаю, с чем это связано. Почему-то в тот момент, когда забиваю, у меня нет желания, рвения куда-то бежать, прыгать, жестикулировать. Хочется сохранять хладнокровие и спокойствие», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Далер Кузяев перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в «Гавр» в июле 2023 года. Соглашение 30-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость полузащитника составляет € 10 млн.

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