Беллингем в «Реале» начал круче Зидана. Джуд уже превзошёл кумира по цифрам

Джуд Беллингем — одно из главных открытий старта европейского сезона. Летом 2023-го англичанин перебрался из дортмундской «Боруссии» в «Реал» за € 103 млн + бонусы. За одного из главных талантов поколения сражалась половина Европы, но он выбрал Мадрид. Одна из причин — любовь Беллингема к Зинедину Зидану. После трансфера экс-игрок и тренер «Реала» поздравлял клуб со сделкой: «Джуд Беллингем — важный игрок будущего. Он готов играть в “Реале”. Я встретил его на финале ЧМ-2022, мы немного поговорили. Надеюсь, у него будет отличная карьера». А Беллингем взял бывший игровой номер Зинедина — «пятёрку».

«Восхищаюсь Зиданом, его наследием в этом клубе и этим номером. Это число вдохновляет меня. 22-й был моим номером долгое время, но теперь я буду носить пятый. Давление из-за номера, под которым играл Зидан? Майка “Реала” сама по себе предполагает большую ответственность. Возможно, это поставит меня в неловкое положение, но я всегда ценил Зидана, он был для меня лучшим. Надеюсь, смогу увеличить наследие номера». Джуд Беллингем полузащитник «Реала»

Также 20-летний англичанин отмечал, что мечтал бы поиграть с Зиданом за одну команду: «Если бы я мог поиграть с кем-то один день, то это был бы Зидан. Я бы просто давал ему мяч и позволял делать, что он хочет. Зинедин появился в футболе раньше меня, но, когда я рос, играл в полузащите, все только об этом и говорили: “Ты должен посмотреть Зидана, ты должен посмотреть Зидана…”, и с тех пор я смотрю множество видеозаписей с его участием и каждый раз поражаюсь».

Также англичанин признался, что до сих пор пересматривает нарезки с игрой великого француза, а после той встречи в Катаре с Зинедином Джуд «первый раз почувствовал благоговение перед кем-либо». А что, если сравнить старт карьер Беллингема и Зидана в «Реале»? Возможно, сменщик уже превзошёл предшественника? Проверим, проверим.

Зидан перешёл в «Реал» из «Ювентуса» летом 2001 года за рекордные на тот момент € 77,5 млн. С учётом инфляции, тот трансфер обошёлся мадридцам дороже, чем переход Беллингема. Ожидания от Зидана при этом были грандиознее: всё же Джуд пришёл как быстро прогрессирующий талант, а Зинедин считался одним из лучших игроков мира и уже к тому времени был лауреатом «Золотого мяча» (1998).

На первые 10 матчей Зидана в «Реале» пришлись игры Суперкубка, Кубка и чемпионата Испании. Интересно, что на матчи Лиги чемпионов француз оставался вне заявки. В Суперкубке Испании «Реал» встречался с «Сарагосой». В первом матче команды сыграли вничью — 1:1. Зидан стал автором ассиста. В ответной встрече «Реал» выиграл 3:0 и забрал трофей, но Зинедин не отметился результативными действиями.

Затем последовали шесть игр в рамках чемпионата. В играх с «Валенсией» (0:1) и «Малагой» (1:1) полузащитник молчал, зато потом выдал серию из четырёх матчей с голами. Зидан по разу огорчил «Бетис» (1:3), «Эспаньол» (5:1), «Вальядолид» (2:2) и «Лас-Пальмас» (2:4). Четыре гола в шести турах — неплохой результат, учитывая, что мадридцев лихорадило на старте Примеры.

В матче второго круга Кубка Испании с ныне ликвидированным клубом «Паджара» Зидан вышел на поле на 53 минуты, но не поучаствовал ни в одном из четырёх голов своей команды. А 10-м матчем за «Реал» стала игра с «Сельтой» Мостового и Карпина в чемпионате Испании. И снова Зидан забил! Его гол принёс команде ничью — 1:1.

Итог: В 10 стартовых матчах за «Реал» француз забил пять голов и отдал один результативный пас. А всего в сезоне-2001/2002 он провёл 49 встреч и набрал 27 (12+15) результативных очков. Венцом стал великий гол в финале Лиги чемпионов с «Байером».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239525&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Почему мы рассматриваем дистанцию именно в 10 встреч? Потому что именно столько провёл Беллингем за «Реал» к текущей секунде. Удивительно, но статистика Джуда куда лучше, чем у Зидана! За 10 матчей у англичанина уже 10 голов и три результативных паса. Более чем вдвое лучше, чем у кумира. В Примере Беллингем забивал в шести из восьми встреч, когда появлялся на поле, а в ворота «Альмерии» и «Осасуны» оформил по дублю (всего — восемь голов).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456246999&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также Джуд отметился по одному разу в матчах Лиги чемпионов с «Унионом» (1:0) и «Наполи» (3:2).

Летом «Реал» не смог подписать топового центрфорварда. Килиан Мбаппе остался в «ПСЖ», Виктор Осимхен — в «Наполи», Гарри Кейн перебрался в «Баварию», а Рандаль Коло Муани — в «ПСЖ». В итоге именно Беллингем стал главной ударной силой, хотя вряд ли в клубе ожидали такой прыти от Джуда. По итогам матча 9-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (4:0) англичанин даже побил рекорд Криштиану Роналду. 10 забитых мячей и три результативные передачи в десяти матчах за «Реал» — больше, чем было у португальца в стартовых 10 играх (10+1). При этом главный тренер мадридцев Карло Анчелотти заявил, что Беллингем — не форвард, а его задача — не забивать мячи.

«Должен ли повысить планку голов, которых ожидаю от Беллингема? “Реалу” удалось подписать такого потрясающего игрока, как Джуд. Мы очень рады этому. Он спокойно переживает этот момент. А ещё он и все понимают, что Беллингем не центрфорвард. Его приоритет не забивать голы. Он плеймейкер, игрок середины. Придёт время, когда его вклад будет другим». Карло Анчелотти главный тренер «Реала»