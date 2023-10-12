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21:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В США выдали ордер на арест бывшего футболиста сборной Англии и «Ливерпуля»

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Суд Лос-Анджелеса выдал ордер на арест бывшего футболиста сборной Англии и «Ливерпуля» Дэниэла Старриджа, после того как он не выплатил вознаграждение человеку, который нашел его собаку, сообщает Daily Mail.

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Источник: AP 2023

Ранее суд обязал нападающего выплатить вознаграждение в размере 30 тысяч долларов, как было указано в объявлении в социальных сетях, где Старридж рассказал о краже собаки.

Экс-футболист отказался платить нашедшему собаку человеку, который затем подал на спортсмена в суд и выиграл его. Сообщается, что новое слушание по делу Старриджа назначено на 30 ноября. Нападающий в декабре 2021 года заявлял, что выплатил нашедшему собаку человеку «вознаграждение, которым он был доволен».

Старридж находится без клуба с 2022 года, его последним клубом был австралийский «Перт Глори». До этого он играл за турецкий «Трабзонспор» и английские «Вест Бромвич», «Ливерпуль», «Болтон», «Челси» и «Манчестер Сити». Он является двукратным обладателем Лиги чемпионов. Также в активе футболиста 26 матчей в составе сборной Англии, где он забил восемь голов.

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