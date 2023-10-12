В США выдали ордер на арест бывшего футболиста сборной Англии и «Ливерпуля»

Ранее суд обязал нападающего выплатить вознаграждение в размере 30 тысяч долларов, как было указано в объявлении в социальных сетях, где Старридж рассказал о краже собаки.

Экс-футболист отказался платить нашедшему собаку человеку, который затем подал на спортсмена в суд и выиграл его. Сообщается, что новое слушание по делу Старриджа назначено на 30 ноября. Нападающий в декабре 2021 года заявлял, что выплатил нашедшему собаку человеку «вознаграждение, которым он был доволен».