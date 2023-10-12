Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Испания
Шотландия
20
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Хорватия
Турция
01
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Албания
Чехия
30
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Кипр
Норвегия
04
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Фарерские острова
Польша
02
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Андорра
Косово
03
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Беларусь
Румыния
00
Футбол. Сборные
20:00
Швеция
Молдавия
31
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Латвия
Армения
20
Футбол. Сборные
19:00
Россия
Камерун
10
Футбол. Сборные
19:00
Черногория
Ливан
32
Футбол. Сборные
19:00
Грузия
Таиланд
80
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
8.10
Айнтрахт Ф
Хайденхайм
20
8.10
Бавария
Фрайбург
30
8.10
Байер
Кельн
30
7.10
Вердер
Хоффенхайм
23
7.10
Аугсбург
Дармштадт
12
7.10
Боруссия Д
Унион Б
42
7.10
РБ Лейпциг
Бохум
00
7.10
Штутгарт
Вольфсбург
31
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
22:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» определилась, кем заменит Мануэля Нойера на вратарской позиции

Руководство «Баварии» приняло решение относительно того, кто в ближайшем будущем заменит Мануэля Нойера на вратарской позиции в мюнхенском клубе.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

Об этом сообщает журналист Себастиан Дэнис в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Бавария» поддерживает тесную связь с окружением голкипера дортмундской «Боруссии» Грегором Кобелем, так как считает, что именно он должен стать идеальным сменщиком Нойера. Подчёркивается, что руководство мюнхенского клуба не настораживает тот факт, что на прошлой неделе 25-летний футболист продлил трудовое соглашение со «шмелями» до 2028 года. В свою очередь, «Боруссия» будет готова отпустить швейцарского вратаря в другой клуб только за сумму в размере € 70−80 млн.

Напомним, ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 35 млн.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Олимпийский комитет России взбунтовался против МОК
Сенсационная замена в UFC! Вместо бразильца Махачев подерётся с Волкановски
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь