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20:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Руни сменил США на Англию ради большой тренерской миссии. Но его назначение — странное

Легенду «МЮ» пригласили новые владельцы. И объяснили такое решение спорными тезисами.

Бирмингем СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В 2022-м Уэйн Руни не спас «Дерби Каунти» от вылета в третий по силе дивизион Англии. В клубе рассчитывали, что тренер останется и с ним начнётся возрождение. Но англичанин решил поднимать команду в другой стране — рванул в США, где принял аутсайдера. Прошло почти полтора года. Особых успехов Руни не достиг. И теперь вернулся — сразу в Чемпионшип, в «Бирмингем». Контракт на три года, звёздный штаб с Эшли Коулом и Джоном О’Ши, большие амбиции руководства и новый шанс всё-таки залететь в АПЛ.

Руни затащили в «Бирмингем» новые владельцы. Они убрали прежнего тренера и взбесили многих

Летом английская лига одобрила покупку контрольного пакета акций «Бирмингема» американским фондом Shelby Companies. Первое время американский бизнесмен Том Вагнер вникал в дела, параллельно гарантируя финансовую устойчивость и большие перспективы. Легенда американского футбола Том Брэди летом также вошёл в состав владельцев, став миноритарным акционером, и получил должность председателя консультативного совета. После в клубе, похоже, окончательно решились на обновление. В последние годы за «Бирмингемом» закрепился образ лузеров. Начали с главного — поиска нового тренера.

Правда, временной слот был выбран неудачный, ведь предыдущий тренер — Джон Юстас — здорово начал сезон. Когда он узнал об увольнении, команда находилась на шестом месте. Да и прошлый розыгрыш Чемпионшипа «Бирмингем» завершил на 17-й строчке — лучший результат с сезона-2018/2019. А большее количество очков команда и вовсе набирала в сезоне-2015/2016.

Естественно, увольнение Юстаса, по данным Sky Sports, возмутило игроков и персонал. Тренер был очень популярен в команде, и там рассчитывали, что с приходом новых владельцев его статус только укрепится.

Особенно забавными показались формулировки при назначении Руни. На официальном сайте сообщили, что руководство хочет видеть тренера «с менталитетом победителя и амбициями». Видимо, забыли, что новый тренер никогда не боролся за верхние места.

Неформально считается, что кандидатуру Руни пролоббировал Гарри Кук — исполнительный директор «Бирмингема». Ранее он занимал аналогичную должность в «Манчестер Сити». При нём запускали первые крупные трансферы, создавали инфраструктуру и приглашали Манчини. В последние годы Кук работал в Саудовской Аравии, а после прихода новых владельцев перешёл в «Бирмингем». Гарри давно симпатизировал Руни, искренне считая его перспективным тренером.

А вот что сказал сам бывший нападающий «МЮ»: «Мы принимаем все сложности. Я строил свою тренерскую карьеру, ставя себя в сложные условия, чтобы подготовиться к этой возможности. Это проект с реальными целями. У меня есть чёткая манера, в которой должна играть команда, и мы с моим тренерским штабом будем усердно работать, чтобы её реализовать. Мы создадим здесь культуру побед с идентичностью, которые поддержат болельщики».

Заявления звучат парадоксально хотя бы потому, что «Бирмингем» действительно уж очень привык быть внизу. Команда вылетела из АПЛ в 2011-м и с тех пор зачастую финишировала между 17-м и 20-м местом в Чемпионшипе. А сейчас владельцы и тренер ожидают резкий подъём. Амбициозно.

А как вообще у Руни с тренерством?

Уэйн провёл последний матч на профессиональном уровне в ноябре 2020-го. В тот момент «Дерби» уволил Филиппа Коку и предложил Руни должность временного тренера. А уже через пару месяцев Уэйн получил полноценное назначение. И это в 35 лет. Вторая часть сезона вышла крутой: молодой тренер поднял команду с последнего места и закончил на 17-м.

Второй сезон стал катастрофическим. Но не по вине Руни. С клуба по различным причинам сняли в общей сложности 21 очко. Но даже в такой конфигурации тренер доработал до конца сезона, хоть и спастись шансов почти не было. Однако легко посчитать: если бы не санкции лиги, «Дерби» занял бы всё то же 17-е место в Чемпионшипе. Ожидалось, что Руни останется на третий сезон, но летом он вдруг передумал. И поехал в США.

Там он принял «Ди-Си Юнайтед» — на тот момент худшую команду МЛС. Но в этом сезоне Руни поднял её к зоне плей-офф. За восьмёрку зацепиться не вышло, поэтому Уэйн, всё это время скучавший по семье, поехал обратно в Англию.

Вообще, «Бирмингем» — очень неплохой вариант для перезапуска. И попадания в АПЛ. Уже шестое место, сильное финансирование и наверняка приличные зимние покупки. Начнёт Руни 21 октября в матче с «Мидлсбро», который возглавляет его многолетний партнёр по «МЮ» Майкл Кэррик.

Дмитрий Зимин

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