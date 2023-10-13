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21:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Руководитель «Аль-Насра» рассказал о том, как они заманили Роналду в клуб

Исполнительный директор «Аль-Насра» Марсело Салазар рассказал, что потребовалось, чтобы убедить Криштиану Роналду подписать контракт с клубом из Саудовской Аравии.

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Источник: Reuters

"Трансфер определённо стал большим потрясением. Это был очень амбициозный и блестящий шаг со стороны нашего клуба. Это была коллективная работа.

Чтобы убедить такую большую звезду, как Криштиану, нужно представить ему хороший проект. Дело не только в деньгах. Криштиану — легенда. Каждый раз, когда вы проверяете его цифры, вы удивляетесь. Кажется, этот парень безграничен. Много амбиций, поэтому вы должны предложить ему возможность продолжить свой удивительный путь в мире футбола — и это то, что мы сделали.

Что меня больше всего впечатляет, так это то, насколько он предан своему делу: уровень профессионализма, который он показывает каждую минуту в клубе и за его пределами. Вся инфраструктура, которую он строит в своём доме, чтобы обеспечить наилучшее восстановление и быть в наилучшем состоянии. Готовится к каждой игре. Меня также впечатляет, насколько он прост со всеми в клубе. Но он конкурентоспособен. А соперники любят побеждать", — приводит слова Салазара Goal.

Роналду присоединился к команде из Саудовской профессиональной лиги в январе и подписал с клубом двухлетний контракт. За всё время он принял участие в 30 матчах, где забил 25 мячей и отдал восемь голевых передач.

Криштиану Роналду в новом клубе
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