Роналду обошел Месси в футбольном рейтинге Forbes

По данным издания, португалец в 2023 году заработал 260 млн долларов. Из них 200 млн долларов составляет зарплата и бонусы, 60 млн долларов — спонсорские контракты. Второе место в рейтинге занимает аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси (135 млн долларов: 65 млн + 70 млн). На третьей строчке располагается бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар (112 млн долларов: 80 млн + 32 млн).