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23:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду обошел Месси в футбольном рейтинге Forbes

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом года в мире по версии Forbes, сообщается на сайте журнала.

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Источник: Reuters

По данным издания, португалец в 2023 году заработал 260 млн долларов. Из них 200 млн долларов составляет зарплата и бонусы, 60 млн долларов — спонсорские контракты. Второе место в рейтинге занимает аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси (135 млн долларов: 65 млн + 70 млн). На третьей строчке располагается бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар (112 млн долларов: 80 млн + 32 млн).

Также в десятку самых высокооплачиваемых футболистов вошли:

  • 4. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 110 млн долларов (90+20);
  • 5. Карим Бензема («Аль-Иттихад») — 106 млн (100+6);
  • 6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 58 млн (46+12);
  • 7. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 53 млн (35+18);
  • 8. Садио Мане («Аль-Наср») — 52 млн (48+4);
  • 9. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — 39 млн (35+4);
  • 10. Гарри Кейн («Бавария») — 36 млн (26+10).

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