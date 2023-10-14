Икер Касильяс назвал лучших вратарей мира

«Сегодня сильнейший Куртуа, хоть он сейчас и травмирован. Затем идут Облак, тер Штеген и Кепа. Некоторые критикуют Кепу, но он отличный вратарь. Заменить Куртуа непросто», — приводит слова Касильяса La Gazetta dello Sport.

Напомним, в августе этого года Куртуа получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. После этого «Реал» арендовал Кепу у «Челси» до конца сезона.