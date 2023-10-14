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15:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Сандро Тонали будет лечиться от лудомании

Полузащитник английского клуба «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Италии Сандро Тонали пройдёт курс терапии от лудомании, сообщает Corriere della Sera.

Ньюкасл Юнайтед
Италия
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Источник: Reuters

По информации источника, Тонали давно признался семье и близким друзьям об игровой зависимости, признав, что поддался тому, что для молодого полузащитника было всего лишь «хобби», и что теперь может ему дорого обойтись.

По этой причине, когда сотрудники прокуратуры предложили Сандро пройти курс терапии от лудомании, чтобы преодолеть проблему игровой зависимости, игрок принял предложение. Он осознаёт, что совершил ошибку, но сделал это скорее по неосторожности, чем по злому умыслу, и теперь готов расплатиться за последствия.

Также сообщается, что Тонали готов предоставить себя в распоряжение итальянской федерации футбола для проведения серии встреч с молодёжью, чтобы объяснить, как не следует себя вести.

Напомним, ранее в СМИ появились сведения, что Тонали и Дзаньоло могут быть предъявлены обвинения в совершении нелегальных ставок. В частности, сообщалось, что журналист Фабрицио Корона обладает данными, доказывающими, что эти футболисты действительно играли на ставках, и уже начал сотрудничество с правоохранительными органами.

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