Стало известно об уходе полузащитника из «Астаны»
Полузащитник сборной Беларуси по футболу Макс Эбонг покинет зимой «Астану», сообщают Vesti.kz.
АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Полузащитник сборной Беларуси по футболу Макс Эбонг покинет зимой «Астану», сообщают Vesti.kz.
По информации белорусского журналиста Николая Ходасевича, у Эбонга контракт заканчивается зимой, и он все-таки из Казахстана уедет.
«Может, это для него будет какой-то глоток свежего воздуха, чтобы перестроиться, как-то встряхнуться и все-таки развивать свою карьеру. Развивать свой потенциал и талант, которым он обладает», — поделился Ходасевич.
24-летний Эбонг перешел в «Астану» в 2020 году. В нынешнем чемпионате Казахстана он провел 18 матчей и сделал один голевой пас. В его карьере также был солигорский «Шахтер». В сборную Беларуси вызывается с 2019 года.