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19:47 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно об уходе полузащитника из «Астаны»

Полузащитник сборной Беларуси по футболу Макс Эбонг покинет зимой «Астану», сообщают Vesti.kz.

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Источник: ФК "Астана"

По информации белорусского журналиста Николая Ходасевича, у Эбонга контракт заканчивается зимой, и он все-таки из Казахстана уедет.

«Может, это для него будет какой-то глоток свежего воздуха, чтобы перестроиться, как-то встряхнуться и все-таки развивать свою карьеру. Развивать свой потенциал и талант, которым он обладает», — поделился Ходасевич.

24-летний Эбонг перешел в «Астану» в 2020 году. В нынешнем чемпионате Казахстана он провел 18 матчей и сделал один голевой пас. В его карьере также был солигорский «Шахтер». В сборную Беларуси вызывается с 2019 года.

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