Стало известно об уходе полузащитника из «Астаны»

Источник: ФК "Астана"

По информации белорусского журналиста Николая Ходасевича, у Эбонга контракт заканчивается зимой, и он все-таки из Казахстана уедет.

«Может, это для него будет какой-то глоток свежего воздуха, чтобы перестроиться, как-то встряхнуться и все-таки развивать свою карьеру. Развивать свой потенциал и талант, которым он обладает», — поделился Ходасевич.