На удачу: в какие приметы и ритуалы верят Роналду, Месси и другие известные футболисты?

Верите ли вы в приметы? Можете свернуть с дороги, встретив женщину с пустым ведром или чёрную кошку? Если ответ «нет», то эта статья просто заставит вас улыбнуться. Вы подумаете что-то из разряда: «Бывают же такие суеверные люди!». Но, кто знает, не пополните ли вы их ряды, если на кону будут стоять по-настоящему важные вещи. Что-то вроде удачной игры для футболиста. У каждого из нас свои представления о важности того или иного события, но механизмы психики одни.

Психологи объясняют суеверие спортсменов по-научному. Они считают, что подобные ритуалы являются чем-то вроде установки на успех. Это манипуляции, которые уже стали частью нейронной связи. Их соблюдение психика воспринимает как гарант того, что всё сложится удачно.

Футболисты — народ очень суеверный. Кто рукой по газону проводит при выходе на поле, кто в гетры кладёт талисман, приносящий удачу. Предлагаем узнать, какие же «установки на успех» есть у Роналду, Месси и других известных футболистов.

Криштиану Роналду

Ещё в далёком 2016 году португальский футболист признался, что он крайне суеверен. Роналду всегда выходит на поле с правой ноги. Возможно, именно соблюдение этой традиции придаёт уверенности и позволяет ему творить на поле чудеса даже в 38 лет.

Кстати, придумал ритуал не Роналду. Задолго до начала карьеры португальца это сделал Роналдо. Затем за ним повторил Роберто Карлос.

Карим Бензема

Ещё одна звезда, игравшая в мадридском «Реале». Так вот, будучи футболистом «Королевского клуба», Карим Бензема постоянно исполнял один и тот же ритуал. Перед каждым матчем он просил физиотерапевта команды коснуться обеих своих бутс. Детали этой традиции раскрыл в одном из интервью сам врач. «Этот ритуал приносит ему удачу. Всегда. С другими футболистами я такое не делаю, только с Каримом», — сказал он.

Интересно, выполняет ли кто-нибудь такую функцию в «Аль-Иттихаде», куда Карим перешёл этим летом…

Неймар

Приз за самый милый и душевный ритуал получает бразилец. Неймара часто критикуют. Например, за слишком разгульный образ жизни, который ведёт футболист. Многим не нравится, что он активно освещает его в своих социальных сетях.

Однако близкие футболиста говорят, что на самом деле парень он семейный. Совсем недавно, 7 октября, у него родился второй ребёнок. Ритуал, который Неймар соблюдает перед матчем, тоже очень семейный. Каждый раз бразилец звонит своему отцу.

Луис Суарес

Уругваец в одном из своих старых интервью заявил, что он довольно суеверный человек. Об этом свидетельствует повязка, с которой Луис Суарес не расстаётся уже не один год. Давным-давно, ещё когда он играл за «Ливерпуль», футболист получил травму руки, поэтому вынужден был выйти на поле с повязкой. И так совпало, что именно с ней он выдал очень крутой отрезок и много забивал. Прошло много лет, Суарес играет (а точнее — доигрывает) за бразильский «Гремио», да и рука у него давно уже не болит, а вот повязка до сих пор с ним.

Эдерсон

Основной вратарь «Манчестер Сити» — один из лучших голкиперов в мире на данный момент. Гвардиола просил заключить с ним контракт, потому что бразилец отлично играет ногами, что умеет не каждый вратарь. Однако сам Эдерсон считает, что удачу ему и всей команде приносит… его нижнее бельё! Да, не удивляйтесь. В недавнем интервью вратарь заявил, что целый сезон надевает на матчи одни и те же трусы. Может, благодаря этому «Сити» наконец взял Лигу чемпионов в прошедшем сезоне?

Икер Касильяс

Единственный человек в нашем топе, который завершил карьеру. Вратарь и легенда испанского футбола тоже имел свою странную традицию. Он надевал на игру гетры наизнанку. Если посмотреть фотографии в интернете и приглядеться, то можно заметить, что делал он так перед каждым матчем.

Лионель Месси