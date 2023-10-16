Ибрагимович поделился воспоминаниями о своём переходе в «Барселону»

«Переход в “Барселону” был мечтой каждого в то время. В “Интере” я отдал всё и хотел расти и совершенствоваться. Первые полгода прошли хорошо, потом настроение и мысли изменились. В “Барсе” я переживал непростое время, тренер хотел продать меня любой ценой. Мы играли с “Миланом”, и Роналдиньо сказал мне: “пойдём с нами после матча”. Галлиани приехал ко мне домой, чтобы убедить меня. С Берлускони у меня были хорошие отношения, он дал мне возможность снова улыбаться», — приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Джанлука Ди Марцио.