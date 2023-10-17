11 самых высокооплачиваемых футболистов мира-2023: рейтинг Forbes

Чтобы убедить Неймара покинуть французскую Лигу 1 и перейти в Саудовскую профессиональную футбольную лигу, его новому клубу «Аль-Хиляль» пришлось сильно раскошелиться. Согласно имеющимся данным, 31-летняя бразильская звезда получила особняк с обслуживающим персоналом, парк роскошных автомобилей и доступ к частному самолету. Футболисту также обещаны дополнительные бонусы за победы команды и посты в социальных сетях. Неймару также было разрешено жить со своей девушкой, с которой он не состоит в официальном браке — что запрещено исламскими законами. Предполагается, что за этот сезон спортсмен получит вознаграждение в размере $80 млн (общий заработок — $112 млн).

«Аль-Хиляль» может позволить себе подобные расходы, так как с июня этого года клуб находится под контролем Суверенного фонда Саудовской Аравии, активы которого оцениваются в $700 млрд. Так же как и в случае с LIV Golf, подобные действия являются частью амбиций Саудовской Аравии по изменению мира спорта и созданию более привлекательной обстановки для привлечения звездных игроков. Руководство страны готово тратить астрономические суммы денег для достижения этой цели.

По данным Deloitte, клубы Саудовской профессиональной футбольной лиги потратили чуть более $1 млрд на приобретение 94 зарубежных игроков в течение летнего трансферного окна в 2023 году. Данная сумма не учитывает контракты, предложенные игрокам, отказавшимся покинуть свои европейские клубы. Как сообщается, Килиану Мбаппе был предложен пакет в размере $1,1 млрд за переход из «Пари Сен-Жермен» на один год. Согласно некоторым данным, Лионелю Месси также получил предложение о трехлетнем контракте на $1,6 млрд, прежде чем он перешел в MLS.

В общей сложности одиннадцать самых высокооплачиваемых футболистов мира, по прогнозам, заработают в этом сезоне $995 млн (до вычета налогов и агентских сборов) — на 53% больше, чем участники прошлогоднего рейтинга, в котором десять игроков заработали рекордные на то время $652 млн. Игроки Саудовской профессиональной футбольной лиги занимают в этом году четыре строчки рейтинга и составляют более половины от общей суммы доходов всех участников благодаря выгодным спортивным контрактам.

Криштиану Роналду, возглавлявший рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в 2021 году, снова занимает первое место с ожидаемым общим доходом в размере $260 млн. Его решение перейти в «Аль-Наср» в начале этого года после тяжелого разрыва с «Манчестер Юнайтед» фактически положило начало оттоку футболистов в Саудовскую Аравию. По прогнозам, Роналдо заработает $200 млн в этом сезоне, однако его контракт включает в себя базовый оклад, а также бонусы в рамках коммерческих соглашений, заключенных при содействии клуба. Предполагается, что «Аль-Наср» выкупил часть имиджевых прав футболиста, тем не менее Роналдо по-прежнему имеет выгодный портфель спонсорских контрактов (включая Nike и Jacob & Co), приносящий ему примерно $60 млн в год.

Саудовцы печально известны тем, что скрывают детали своих деловых операций, особенно когда речь идет о расходах, которые, казалось бы, не поддаются логике ведения бизнеса. Forbes побеседовал более чем с десятком инсайдеров, чтобы уточнить оценки контрактов, и пришел к единому мнению, что некоторые публичные сообщения о базовых окладах футболистов могут быть завышены. Такая тактика может применяться для того, чтобы смягчить репутационный ущерб от сотрудничества со страной, которую обвиняют в использовании спорта для отвлечения внимания от проблемы нарушения прав человека. В недавнем интервью Fox News принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, председатель Суверенного фонда Саудовской Аравии, подтвердил эти опасения: «Если популяризация спорта увеличит мой ВВП даже на один процент, то я продолжу финансировать эту сферу». Тем не менее, настолько высокие оклады также могут быть использованы для того, чтобы привлечь большее число игроков в Саудовскую Аравию для участия в соревнованиях с меньшей конкуренцией. Несмотря на то, что иногда появляется точная информация о контрактах, включая утечки документов и публичные заявления, инсайдеры полагают, что некоторые из озвученных цифр соответствуют правде, так как данные могут быть получены от посредников с ограниченным участием в соответствующих сделках.

Однако если целью Саудовской Аравии является создание самостоятельной и приносящей доходы экономики в сфере спорта, то Саудовской профессиональной футбольной лиге нужно задуматься о более жизнеспособной экономической модели. Печальным примером может послужить история футбольного бума в Китае: по данным Transfermarkt, в 2016 и 2017 годах китайские клубы потратили более $1 млрд на приобретение таких звездных футболистов, как бразильцы Оскар из «Челси» и Халк из «Зенита», а также аргентинец Карлос Тевес. Но спустя более десяти лет грандиозная футбольная мечта Си Цзиньпина превратилась в кошмар. Китайская экономика переживает спад, интерес инвесторов иссяк, спонсоров и зрителей стало меньше, клубы испытывают трудности с выплатой заработной платы, а многие иностранные игроки и тренеры уходят из-за жесткой политики в отношении COVID-19. В 2022 году китайские клубы потратили на трансферы в общей сложности чуть менее $30 млн.

Между тем, Саудовская профессиональная футбольная лига уже столкнулась с первыми проблемами. По данным The Athletic, за последние полтора года Палата по разрешению споров ФИФА (FIFA DRC) рассмотрела 21 дело, возбужденное игроками против саудовских клубов, — причины варьируются от несправедливого расторжения контракта до невыплаты заработной платы. Игроки выиграли все дела, а общая сумма выплат пострадавшим спортсменам составила более $16 млн. В прошлом году, на фоне растущих опасений по поводу стабильности денежных выплат, Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), представляющая интересы 65 000 футболистов, рекомендовала игрокам не переезжать в Саудовскую Аравию.

Пока же Саудовская Аравия может позволить себе любые затраты на игроков благодаря внушительному финансовому запасу. В то же время европейские правила финансового фейр-плей не позволяют клубам тратить больше суммы своего дохода, что означает, что «большая пятерка» не сможет предложить игрокам более выгодные контракты, чем саудовские клубы. Однако многие игроки, уехавшие в Саудовскую Аравию, находятся на завершающей стадии их карьеры, поэтому поддержание интереса к лиге потребует некоторого творческого подхода. «Все по-прежнему следят за Роналду, за Бензема и другими игроками мирового класса, — говорит Росси Биддл, владелец фирмы XtraTimeFC, специализирующейся на спортивном маркетинге. — Но у этих ребят осталось всего два года, так в чем смысл? Неужели ведущие европейские клубы просто пытаются избавиться от своих стареющих игроков? Или мы скоро увидим новые сделки, как это было с Месси?».

Чтобы заманить 36-летнего аргентинца в MLS, «Интер Майами» согласился подписать с Месси соглашение, которое, по некоторым данным, включает в себя долю доходов от партнеров лиги (Adidas и Apple TV), а также опцион на покупку доли в клубе после завершения карьеры футболиста. В сочетании с годовым доходом за пределами спортивной деятельности в размере $70 млн, который увеличился после победы Аргентины на ЧМ-2022 и переезда в США, Месси занимает второе место в рейтинге с общим прогнозируемым доходом в $135 млн. Таким образом, Месси стал первым игроком MLS, попавшим в первую десятку рейтинга после Дэвида Бекхэма в 2012 году.

Тем не менее, не только Месси и другие игроки из саудовских клубов — Бензема из «Аль-Иттихада» ($106 млн) и Садио Мане из «Аль-Насра» ($52 млн) — радуются большим чекам. Мбаппе, который в прошлом году опустился с первого места на четвертое, лидирует среди всех европейских игроков, с доходом около $120 млн. В рейтинг попали три игрока Английской премьер-лиги (АПЛ), включая Эрлинга Холанна ($58 млн) и Кевина Де Брюйне ($39 млн) из «Манчестера Сити», а также Мохаммеда Салаха из «Ливерпуля» ($53 млн). Гарри Кейн, проводящий свой первый сезон в мюнхенской «Баварии», и Роберт Левандовский из «Барселоны» замыкают рейтинг с прогнозируемым суммарным доходом $36 млн и $34 млн соответственно.

Методология

Рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes составлен на основе сравнения совокупного общего заработка игроков в сезоне 2023−2024 годов. Учитываемый доход включает базовые оклады, бонусы и, в некоторых случаях, прибыль от реализации имиджевых прав, а также средства, полученные за пределами поля: ежегодные доходы от поддержки, лицензирования, выступлений, реализации памятных вещей, а также от бизнеса, в котором спортсмен имеет значительную долю. При оценке дохода таких игроков, как Криштиану Роналду и Лионель Месси, когда спонсоры клубов или лиг субсидируют их контракты, эта стоимость учитывается в оценке их доходов за спортивную деятельность.

Большинство из инсайдеров предпочли сохранить анонимность, однако редакция Forbes хотела бы отметить Танкреди Палмери и Мариано Трасанде из DODICI Sports Management за их помощь в предоставлении информации.

Все доходы представлены в долларах по текущему курсу. Forbes не включает инвестиционный доход, такой как процентные платежи или дивиденды, но учитывает выплаты от проданных спортсменами пакетов акций. Forbes не вычитает налоги или агентские сборы. Трансферные комиссии также не учитываются при составлении рейтинга.

1. Криштиану Роналду — $260 млн.

Возраст: 38.

Клуб: «Аль-Наср».

Гражданство: Португалия.

В спорте: $200 млн.

За пределами спорта: $60 млн.

Новые саудовские работодатели Роналду не преминули воспользоваться его харизмой в рекламных целях. Официальный аккаунт клуба опубликовал видеоролик, посвященный Национальному дню Саудовской Аравии, в котором футболист появился в традиционной саудовской одежде. Роналду также снялся в ролике по случаю предстоящего боксерского поединка между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну в Эр-Рияде. Футболист продолжает поддерживать отношения со своими рекламными партнерами: за последние два месяца на его аккаунте в Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ) появились рекламные посты для Clear, Herbalife, Binance и др.

2. Лионель Месси — $135 млн.

Возраст: 36.

Клуб: «Интер Майами».

Гражданство: Аргентина.

В спорте: $65 млн.

За пределами спорта: 70 млн.

«Эффект Месси» привел к росту спроса на билеты и росту цен не только на матчи «Интер Майами», но и на все клубы MLS. В матче против «Майами», состоявшийся в октябре, который звездный игрок пропустил из-за травмы, «Чикаго Файр» собрал на стадионе «Солджер Филд» рекордное для клуба количество болельщиков — 62 124 человека, а его доход составил от $7 млн до $10 млн, что больше, чем совокупный доход за все домашние матчи клуба в этом сезоне. Приезд Месси в США был также отражен в недавно вышедшем на Apple TV+ документальном фильме «Месси встречает Америку».

3. Неймар — $112 млн.

Возраст: 31.

Клуб: «Аль-Хиляль».

Гражданство: Бразилия.

В спорте: $80 млн.

За пределами спорта: $32 млн.

Октябрь уже стал знаковым месяцем для Неймара: он забил свой первый мяч в составе нового клуба «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) и стал отцом второго ребенка. Вне футбольного поля футболист продолжает активно участвовать в рекламе — как и прежде, его спонсорами являются такие компании, как Puma, Konami и Red Bull. Совсем недавно Неймар объявил о сотрудничестве с португальской коневодческой фермой Team Campline.

4. Килиан Мбаппе — $110 млн.

Возраст: 24.

Клуб: «Пари Сен-Жермен».

Гражданство: Франция.

В спорте: $90 млн.

За пределами спорта: $20 млн.

Решение Мбаппе не продлевать контракт с клубом «Пари-Сен-Жермен» до начала нового сезона французской Лиги 1 привело к его разногласиям с руководством «ПСЖ» — клуб даже исключил игрока из предсезонного тура по Японии. Отношения между двумя сторонами несколько наладились, однако все больше появляется слухов о том, что Мбаппе планирует исполнить свою детскую мечту — перейти в «Реал Мадрид». По имеющимся сведениям, испанский клуб, который в прошлом пытался заполучить Мбаппе, планирует предложить новую сделку следующим летом.

5. Карим Бензема — $106 млн.

Возраст: 35.

Клуб: «Аль-Иттихад».

Гражданство: Франция.

В спорте: $100 млн.

За пределами спорта: $6 млн.

Бензема, возможно, последовал в Саудовскую Аравию по примеру своего бывшего партнера по клубу «Реал Мадрид» Роналду, однако, отвечая на вопрос о трансфере, действующий обладатель «Золотого мяча» объяснил, что причина является более личной: «Для меня важно жить в мусульманской стране, где я чувствую, что люди вокруг разделяют мои взгляды, — объяснял Бензема журналистам в июне. — Этот шаг позволит мне начать новую жизнь. Я с нетерпением жду переезда».

6. Эрлинг Холанн — $58 млн.

Возраст: 23.

Клуб: «Манчестер Сити».

Гражданство: Норвегия.

В спорте: $46 млн.

За пределами спорта: $12 млн.

В прошлом сезоне Холанн забил совокупно 52 мяча, побив рекорд игрока АПЛ. Его стремительный успех привлек внимание «Реала», что, по сообщениям, заставило «Манчестер Сити» возобновить переговоры с 23-летней звездой, несмотря на то, что до окончания контракта осталось еще четыре года. Холанн также заключил выгодное соглашение с Nike и появился на обложке видеоигры EA Sports FC 2024, которая прошла через ребрендинг после завершения сотрудничества EA с FIFA.

7. Мохаммед Салах — $53 млн.

Возраст: 31.

Клуб: «Ливерпуль».

Гражданство: Египет.

В спорте: $35 млн.

За пределами спорта: $18 млн.

Мохаммед Салах едва не стал самым дорогим футболистом Саудовской Аравии: по некоторым данным, «Аль-Иттихад» хотел приобрести игрока за $190 млн. Однако «Ливерпуль» отказался от сделки, и Салах все еще будет появляться на стадионе «Энфилд» в обозримом будущем. Футболист также выпустил фирменные бутсы совместно с adidas и стал объектом исследования Гарвардской школы бизнеса, посвященного его последнему раунду переговоров по контракту.

8. Садио Мане — $52 млн.

Возраст: 31.

Клуб: «Аль-Наср».

Гражданство: Сенегал.

В спорте: $48 млн.

За пределами спорта: $4 млн.

Мане стал одним из самых результативных футболистов в истории Сенегала, возглавив национальную сборную страны, забив 37 мячей за свою карьеру. Аналогичных успехов он добился и в клубной карьере, разделив «Золотую бутсу» АПЛ 2018/19 с бывшим партнером по команде в составе «Ливерпуля» Салахом. Два года назад Мане подписал долгосрочный контракт с New Balance.

9. Кевин Де Брюйне — $39 млн.

Возраст: 32.

Клуб: «Манчестер Сити».

Гражданство: Бельгия.

В спорте: $35 млн.

За пределами спорта: $4 млн.

В марте Де Брюйне заключил контракт с McDonald’s, согласно которому он будет лицом компании в Бельгии. Однако болельщикам, желающим увидеть его на поле, придется подождать. Де Брейне отсутствует в составе «Манчестер Сити» с самого начала сезона, так как он восстанавливается после операции на подколенном сухожилии, из-за которой он может пропустить все матчи в последующие пять месяцев.

10. Гарри Кейн — $36 млн.

Возраст: 30.

Клуб: «Бавария».

Гражданство: Англия.

В спорте: $26 млн.

За пределами спорта: $10 млн.

Кейну придется отложить мечту стать игроком НФЛ еще на несколько лет, так как бывшая звезда «Тоттенхэм Хотспур» подписал этим летом четырехлетний контракт с «Баварией». Тем временем он продолжает пополнять свой портфель рекламных контрактов. Кейн подписал многолетнее соглашение с компанией Fanatics, став первым британским спортсменом, договорившимся об эксклюзивном сотрудничестве с подразделением компании по продаже автографов и памятных вещей.

11. Роберт Левандовский — $34 млн.

Возраст: 35.

Клуб: «Барселона».

Гражданство: Польша.

В спорте: $24 млн.

За пределами спорта: $10 млн.

Забив в прошлом сезоне 33 мяча, 35-летний Левандовский совсем не собирается завершать свою спортивную карьеру. Однако это не мешает ему уделять больше внимания своей деятельности вне футбольного поля. В апреле капитан сборной Польши нанял фирму CAA, которая теперь будет представлять его коммерческие интересы. В настоящее время Левандовский заключил восемь рекламных контрактов с такими партнерами, как Nike, Spotify и Oanda. В Польше также была выпущена серия памятных монет, посвященных футболисту.