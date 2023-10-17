Клуб Бундеслиги наказал футболиста за поддержку Палестины

В «Майнце» признали, что существуют разные точки зрения на ближневосточный конфликт, однако клуб дистанцируется от содержания поста игрока, поскольку он противоречит ценностям команды.
«Отстранение является ответом на удаленную публикацию 28-летнего футболиста в социальной сети в воскресенье вечером. Санкциям предшествовало детальное обсуждение между советом директоров и игроком», — сказано в заявлении клуба.
Ранее руководство мюнхенской «Баварии» провело беседу с защитником команды и сборной Марокко Нуссаиром Мазрауи по поводу поста игрока в соцсетях в поддержку Палестины. Кроме того, алжирскому футболисту французской «Ниццы» Юсефу Аталю пришлось принести извинения за публикацию видео в поддержку Палестины.