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21:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клуб Бундеслиги наказал футболиста за поддержку Палестины

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Немецкий футбольный клуб «Майнц» отстранил от игр и тренировок нидерландского полузащитника Анвара Эль-Гази из-за поста игрока в соцсетях с поддержкой Палестины, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: AFP 2023

В «Майнце» признали, что существуют разные точки зрения на ближневосточный конфликт, однако клуб дистанцируется от содержания поста игрока, поскольку он противоречит ценностям команды.

«Отстранение является ответом на удаленную публикацию 28-летнего футболиста в социальной сети в воскресенье вечером. Санкциям предшествовало детальное обсуждение между советом директоров и игроком», — сказано в заявлении клуба.

Ранее руководство мюнхенской «Баварии» провело беседу с защитником команды и сборной Марокко Нуссаиром Мазрауи по поводу поста игрока в соцсетях в поддержку Палестины. Кроме того, алжирскому футболисту французской «Ниццы» Юсефу Аталю пришлось принести извинения за публикацию видео в поддержку Палестины.

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