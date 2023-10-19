Казахстанскому клубу выдвинули ультиматум и пригрозили обращением в ФИФА

Некоторые из них готовы пойти на крайние меры.

«Направили в ФК “Окжетпес” претензии от имени тренера по вратарям Тимура Касимова и футболиста Вячеслава Граба.



В течение ближайших дней будут направлены еще несколько претензий футболистов.



Если клуб не погасит задолженности в течение 15 дней, Касимов и Граб напишут заявления об увольнении и обратятся в Футбольный трибунал ФИФА.



Задолженности составляют суммы в размере более 6 среднемесячных заработков», — пишет телеграм-канал Честность — не порок.

Напомним, ранее синегорцы в знак протеста пропустили тренировку команды, а также грозились сорвать матч национального чемпионата. Отмечалось, что у некоторых футболистов нет денег, чтобы элементарно вернуться к себе домой во время отпуска.

На данный момент «Окжетпес» ведет борьбу за сохранение прописки в высшей лиге, кокшетаусцы занимают 12-е место в таблице, набрав 25 очков после 24 матчей.