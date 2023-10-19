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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
16:13 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанскому клубу выдвинули ультиматум и пригрозили обращением в ФИФА

Футбольный клуб «Окжетпес» из Кокшетау по-прежнему испытывает финансовые трудности в этом сезоне, вследствие чего образовались долги перед игроками и тренерами, сообщают Vesti.kz.

ОкжетпесЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Некоторые из них готовы пойти на крайние меры.

«Направили в ФК “Окжетпес” претензии от имени тренера по вратарям Тимура Касимова и футболиста Вячеслава Граба.

В течение ближайших дней будут направлены еще несколько претензий футболистов.

Если клуб не погасит задолженности в течение 15 дней, Касимов и Граб напишут заявления об увольнении и обратятся в Футбольный трибунал ФИФА.

Задолженности составляют суммы в размере более 6 среднемесячных заработков», — пишет телеграм-канал Честность — не порок.

Напомним, ранее синегорцы в знак протеста пропустили тренировку команды, а также грозились сорвать матч национального чемпионата. Отмечалось, что у некоторых футболистов нет денег, чтобы элементарно вернуться к себе домой во время отпуска.

На данный момент «Окжетпес» ведет борьбу за сохранение прописки в высшей лиге, кокшетаусцы занимают 12-е место в таблице, набрав 25 очков после 24 матчей.

В 25-м туре, 22 октября, «Окжетпес» сыграет с «Актобе».

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