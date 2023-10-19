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19:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» сделал официальное заявление о ситуации с Фаджоли

Туринский «Ювентус» выступил с официальным заявлением о ситуации с нелегальными ставками полузащитника клуба Николо Фаджоли.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Клуб принял к сведению официальный пресс-релиз Итальянской федерации футбола (FIGC) и подтверждает свою полную поддержку Николо Фаджоли на этом пути, обеспечивая игроку необходимую поддержку в выполнении указанного терапевтического плана и, как прямо предусмотрено в соглашении, сотрудничая с Федерацией, чтобы наметить запланированные встречи. Мы твёрдо убеждены, что Николо при поддержке клуба, его товарищей по команде, его семьи и специалистов, которые будут ему помогать, с большой ответственностью подойдёт к терапевтическому и тренировочному процессу и после отбытия дисквалификации сможет спокойно вернуться к участию в соревнованиях», — говорится в заявлении пресс-службы итальянского клуба.

Напомним, 17 октября, стало известно, что из-за игры на ставках семимесячной дисквалификации подвергся футболиста «Ювентуса» Николо Фаджоли. Агент игрока заявил, что его клиент страдает игровой зависимостью и в скором времени пройдёт необходимое лечение.

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