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21:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Головин вернулся на пик трансферной стоимости. Есть две явные причины

Сейчас Александр — лидер команды, которая идёт на первом месте в чемпионате Франции.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Мы не увидели Александра Головина в матчах сборной с Камеруном и Кенией. Он прилетел в Россию, прошёл предварительные тесты, которые выявили проблемы с приводящей мышцей. Естественно, смысла рисковать не было. Так что в Москве полузащитник пробыл пару дней, после полетел обратно в Монако. Лечиться. Хоть и вряд ли речь идёт о серьёзном повреждении.

А недавно многие увидели приятную новость: Головин, по данным Transfermarkt, прибавил в стоимости. И вышел на пиковую отметку, которая у него была ещё в 2018-м, когда он переезжал во Францию из ЦСКА. Теперь футболист стоит € 30 млн. Александр — самый дорогой россиянин, но не самый дорогой игрок «Монако». Аналогичную стоимость имеют Мохамед Камара и Фоларин Балогун.

Вообще, информация не удивляет. И причины небольшого роста цены две. Первая: мощный старт «Монако» в чемпионате. Мало кто ожидал, что с новым тренером и очередным обновлением состава команда резко залетит наверх. Но так и получилось. После восьми туров они единоличные лидеры чемпионата, пусть и отрыв от «Ниццы», «ПСЖ» и «Бреста» совсем незначительный.

Головин в этой команде однозначный лидер. Не просто так в одном из матчей ему доверили капитанскую повязку. У Александра 2+1 по системе «гол+пас», он почти всегда играет по 90 минут со стабильно высокими оценками на статистических сайтах. Некоторые сомневались, сможет ли Головин сработаться с таким системным тренером, как Хюттер. Как видим, смог. Адольф раньше работал в системе «Ред Булл», потом с «Айнтрахтом», «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. И теперь — «Монако». Резкий переход, который пока себя оправдывает. Но куда важнее то, что тренер точно нашёл общий язык со всеми лидерами. В том числе с Головиным.

Ещё один важный пункт: Александр избегает частых и неприятных травм. Некоторые хорошо помнят конец 2021-го и начало 2022-го, когда футболист вылетал чуть ли не каждые два-три месяца. То бедро, то брюшные мышцы, то ковид, то приводящие. Однако за последние полтора года из-за травм Головин пропустил только два матча. В одном случае подвела та же приводящая (но здесь скорее речь не о травме, а о передышке), в другом — обычный грипп. Поэтому бóльшую часть времени полузащитник в тонусе, прогрессирует и закономерно взлетел на старый пик трансферной стоимости.

Сейчас Головину 27 лет. Но уже к следующему летнему трансферному окну стукнет 28. И наверняка вновь появится тема — а стоит ли Головину уходить в более статусный клуб. Собственно, подобные разговоры идут ещё с 2018-го. Казалось, парень уйдёт в 2019-м, в 2020-м, но в итоге он до сих пор в «Монако». Позиция клуба: € 50−60 млн — и мы готовы разговаривать. Позиция игрока: удовлетворение происходящим и контракт до лета 2026 года.

Помеха в уходе и в том, что в последние окна ни один из клубов не высказывался о желании забрать футболиста. Наверняка он есть и чьих-то списках, но не на первых позициях. Здесь и высокая цена, и сложность перепродажи из-за возраста, и, возможно, паспорт.

Так что, вероятно, уйти будет трудно. Но стать культовым игроком «Монако» — тоже не самая плохая перспектива.

Дмитрий Зимин

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