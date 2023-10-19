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21:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» Мадрид планирует вернуть Моуринью на пост главного тренера

«Реал» Мадрид планирует вернуть Жозе Моуринью на пост главного тренера следующим летом и рассматривает его как основную замену Карло Анчелотти, сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: Reuters

Ожидается, что Анчелотти покинет Мадрид в конце сезона, чтобы занять место тренера сборной Бразилии, а испанская команда ищет ему замену.

Имя Моуринью циркулирует в столичном клубе, как самое предпочтительное среди всех кандидатов. Португальский тренер сейчас возглавляет «Рому», но, скорее всего, уйдёт, когда его контракт истечёт летом.

Моуринью провёл три года во главе «сливочных», присоединившись к клубу после того, как привёл «Интер» к европейскому и итальянскому треблу. Период его правления был полон противоречий, поскольку соперничество с «Барселоной» и Пепом Гвардиолой обострилось. Моуринью привёл клуб к одному титулу Ла Лиги в 2012 году, а затем ушёл год спустя после сезона, который он назвал худшим в своей карьере, и его заменил Анчелотти.

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