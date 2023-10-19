«Реал» Мадрид планирует вернуть Моуринью на пост главного тренера

Имя Моуринью циркулирует в столичном клубе, как самое предпочтительное среди всех кандидатов. Португальский тренер сейчас возглавляет «Рому», но, скорее всего, уйдёт, когда его контракт истечёт летом.

Моуринью провёл три года во главе «сливочных», присоединившись к клубу после того, как привёл «Интер» к европейскому и итальянскому треблу. Период его правления был полон противоречий, поскольку соперничество с «Барселоной» и Пепом Гвардиолой обострилось. Моуринью привёл клуб к одному титулу Ла Лиги в 2012 году, а затем ушёл год спустя после сезона, который он назвал худшим в своей карьере, и его заменил Анчелотти.