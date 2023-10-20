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19:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Бензема забил гол и автогол за четыре минуты в первом тайме матча с «Аль-Таавуном»

В эти минуты проходит матч 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Таавуном» и «Аль-Иттихадом».

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В данный момент счёт ничейный — 1:1. Идёт второй тайм встречи.

Первый гол был забит на 22-й минуте, когда французский нападающий Карим Бензема открыл счёт и вывел «Аль-Иттихад» вперёд с передачи бразильского полузащитника Игора Коронадо. Спустя всего четыре минуты Бензема поразил собственные ворота.

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В текущем сезоне саудовского чемпионата француз отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

«Аль-Таавун» находится на второй строчке турнирной таблицы Саудовской Про-Лиги, набрав 22 очка после девяти проведённых матчей. «Аль-Иттихад» располагается на пятой позиции, у подопечных Нуну Эшпириту Санту 19 заработанных очков.

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