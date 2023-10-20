Бензема забил гол и автогол за четыре минуты в первом тайме матча с «Аль-Таавуном»

Первый гол был забит на 22-й минуте, когда французский нападающий Карим Бензема открыл счёт и вывел «Аль-Иттихад» вперёд с передачи бразильского полузащитника Игора Коронадо. Спустя всего четыре минуты Бензема поразил собственные ворота.