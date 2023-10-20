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21:28 (мск), источник: БЕЛТА

Жодинские торпедовцы сыграли вничью с «Неманом» на старте 25-го тура чемпионата Беларуси

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» сыграли вничью с гродненским «Неманом» в домашнем поединке 25-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торпедо-БелАЗ
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Источник: БЕЛТА

Встреча двух претендентов на призовые места прошла в равной напряженной борьбе, но без обилия голевых моментов. Счет был открыт лишь на 78-й минуте, когда Максим Кравцов эффектным ударом поразил ворота хозяев поля. Пропустив мяч, торпедовцы всей командой пошли вперед, и на первой добавленной минуте Кирилл Премудров восстановил равновесие — 1:1.

Завтра лидер первенства столичное «Динамо» примет на своей арене футболистов «Минска». В Молодечно «Ислочь» из Минского района сыграет с новополоцким «Нафтаном», а в Мозыре местная «Славия» будет соперничать с борисовским БАТЭ. Заключительные матчи пройдут 22 октября: «Сморгонь» — «Гомель», «Белшина» (Бобруйск) — «Шахтер» (Солигорск), «Динамо» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск). Футболисты «Слуцка» пропускают 25-й тур.

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 54 очка (22 матча), «Неман» — 52 (23), «Торпедо-БелАЗ» — 39 (23). Внизу турнирной таблицы находятся «Энергетик-БГУ», «Белшина» и «Шахтер».

Бомбардирскую гонку возглавляют Павел Савицкий («Неман») и Владислав Морозов («Динамо», Минск), забившие по 13 мячей.

Торпедо-БелАЗ
1:1
Первый тайм: 0:0
Неман
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