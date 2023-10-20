Юрген Клопп отреагировал на высказывание Салаха о конфликте между Палестиной и Израилем

«Это очень важно, чтобы у нас были личности с сильным характером. Я никогда в этом и не сомневался. Но это неподходящее место, чтобы обсуждать эту крайне важную тему в футбольном сообществе.



Это хорошо для вас, журналистов, что никто не спрашивает вашего мнения по данному вопросу. Я думаю, нам следует оставить обсуждение данной темы за пределами этой комнаты.



Я никогда не сомневался в характере и личности Салаха, но это не имеет ничего общего с его посланием», — сказал немецкий специалист на пресс-конференции перед матчем с «Эвертоном» в АПЛ.