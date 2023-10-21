«Боруссия» Д возглавила турнирную таблицу Бундеслиги, обыграв «Вердер»

Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом из Мюнхена. «Боруссия» одержала победу со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит на 67-й минуте, когда полузащитник дортмундцев Юлиан Брандт отличился с передачи другого полузащитника Эмре Джана.

В текущем сезоне Бундеслиги Брандт забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.