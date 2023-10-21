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Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
00:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Боруссия» Д возглавила турнирную таблицу Бундеслиги, обыграв «Вердер»

Завершился матч 8-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Вердером».

Боруссия Д
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Источник: AP 2023

Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом из Мюнхена. «Боруссия» одержала победу со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит на 67-й минуте, когда полузащитник дортмундцев Юлиан Брандт отличился с передачи другого полузащитника Эмре Джана.

В текущем сезоне Бундеслиги Брандт забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Благодаря этой победе «Боруссия» поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу, набрав 20 очков после восьми проведённых матчей. «Вердер» располагается на 14-й строчке, имея в своём активе шесть очков.

Боруссия Д
1:0
Первый тайм: 0:0
Вердер
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