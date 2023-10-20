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20 октября, источник: Спорт РИА Новости

Дзагоев дебютировал за греческую «Ламию»

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российский полузащитник Алан Дзагоев провел первый матч за греческий футбольный клуб «Ламия».

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Источник: РИА "Новости"

В матче восьмого тура чемпионата Греции «Ламия» обыграла дома ПАС со счетом 2:1. Дзагоев вышел на замену на 79-й минуте, но не отметился результативными действиями.

Дзагоеву 33 года, он перешел в «Ламию» в конце сентября, заключив контракт до конца нынешнего сезона. Также в составе команды выступает бывший игрок армейцев Зоран Тошич.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Он провел за армейскую команду 397 матчей, в которых забил 77 мячей и сделал 93 голевые передачи. В составе ЦСКА полузащитник стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал четыре Кубка России и три Суперкубка страны. Сезон-2022/23 он провел в выступавшем в Первой лиге казанском «Рубине», затем стал свободным агентом. После этого полузащитник начал поддерживать форму, тренируясь с ЦСКА. За сборную России Дзагоев выступал с осени 2008 года и провел в ее составе 59 матчей, забив девять мячей.

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