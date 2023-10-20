Дзагоев дебютировал за греческую «Ламию»

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Он провел за армейскую команду 397 матчей, в которых забил 77 мячей и сделал 93 голевые передачи. В составе ЦСКА полузащитник стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал четыре Кубка России и три Суперкубка страны. Сезон-2022/23 он провел в выступавшем в Первой лиге казанском «Рубине», затем стал свободным агентом. После этого полузащитник начал поддерживать форму, тренируясь с ЦСКА. За сборную России Дзагоев выступал с осени 2008 года и провел в ее составе 59 матчей, забив девять мячей.