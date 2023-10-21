«Гавр» с Кузяевым в составе не смог обыграть «Ланс» в матче 9-го тура Лиги 1

Команды играли на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени.

«Гавр» не смог обыграть «Ланс» и сыграл вничью со счётом 0:0, а российский полузащитник хозяев Далер Кузяев провёл полный матч.

В первом тайме обе команды пытались открыть счёт в матче, но сделать этого не смогли — обоим коллективам пришлось уйти на перерыв без забитых мячей. Во втором тайме рисунок игры не изменился — обе команды всё так же пытались забить, но тщетно. Матч закончился безголевой ничьей — 0:0.