Рамос против «Реала», обескровленная «Барселона» и ливерпульское дерби. Что смотреть в европейском футболе в выходные

Следим за Захаряном еще сильнее

Футбол Испания 2023/2024 Тур 10, 21.10.2023, 15:00 Реал Сосьедад - Мальорка -

Как только Арсен Захарян уехал в Испанию, следить за «Реал Сосьедадом» стало доброй традицией российских болельщиков. Старт в ла лиге получился трудным, но наш полузащитник провел отличную игру прошлого тура против «Атлетико», восстановившись после коронавируса. Захарян отыграл на поле рекордное количество минут за новый клуб (вышел со скамейки на 65-й), не выпадал и даже отдал предголевую передачу (пусть и весьма условную).

После такого убедительного выступления против одного из сильнейших клубов Испании есть вероятность, что в матче против «Мальорки» с 17-го места тренер даст ему еще больше времени. Ждем подвигов от Арсена. Тем более что оборона у «Мальорки» так себе — команда пропустила уже 15 мячей за 9 туров.

Рамос против бывшей команды — эпично?

Футбол Испания 2023/2024 Тур 10, 21.10.2023, 19:30 Севилья - Реал -

Серхио Рамос покинул «Реал» в 2021 году, но с тех пор ни разу не играл против сливочных. Теперь есть реальный шанс выступить и отомстить клубу, который не очень красиво с ним попрощался — с защитником попросту не продлили контракт, в последний момент отозвав бумаги.

Правда, Серхио сейчас — тот еще козырь. «Севилье» от него пока больше вреда, чем пользы — в матче против «Барселоны» он забил спасительный для каталонцев автогол, а в игре против ПСВ в Лиге чемпионов привез пенальти. В том числе из-за этих чудачеств (но в первую очередь — из-за отвратительных результатов) убрали главного тренера команды Хосе Мендилибара и привезли Диего Алонсо.

Вряд ли специалист без опыта работы с ходу все починит и обыграет мадридцев, да еще и с таким «полезным» Рамосом в составе (не исключено, что защитник и вовсе не выйдет на поле). Но это все равно вывеска — а вице-президент красно-белых Хосе Дель Нидо даже подогревает: «Я полагаю, что он не отпразднует гол. Я не спрашивал у Серхио об этом, но думаю, что нет, он не будет праздновать его. Хотя он и родом и Севильи и сформировался как футболист здесь, у него все равно есть два дома — “Севилья” и “Реал”.

Клопп продолжит доминировать в дерби?

Футбол Англия 2023/2024 Тур 9, 21.10.2023, 14:30 Ливерпуль - Эвертон -

Мерсисайдское дерби — одна из главных игр выходных. «Ливерпуль» и «Эвертон», как водится уже достаточно давно, из разных весовых категорий — красные ведут борьбу за топ-4 (с претензией на топ-2), а «ириски» ближе к борьбе за выживание, и этой ситуации уже не один год.

Такой расклад сил отразился на результатах — последний раз «Эвертон» побеждал «Ливерпуль» в 2021 году, а до этого — в 2010-м. Две победы за 13 лет… это будто приговор команде Шона Дайча. К тому же Юрген Клопп, согласно статистике, в матчах с Шоном почти всегда побеждает (9 за 13 встреч), так что интриги нет.

Но дерби есть дерби — «Ливерпуль» будет лютовать (редко когда в этом противостоянии красные забивают меньше двух), а если «Эвертон» вдруг победит или отстоит ничью — есть шанс увидеть почти историческую сенсацию.

Кризис Гвардиолы закончится?

Футбол Англия 2023/2024 Тур 9, 21.10.2023, 17:00 Манчестер Сити - Брайтон -

«Сити» проиграл два матча подряд в АПЛ впервые с 2018 года, а еще уступил в трех из четырех последних встреч. Этим все сказано — для команды уровня «горожан» такие результаты означают только кризис.

«Брайтон» — неплохой соперник для того, чтобы прервать печальную серию. «Чайки» — все еще крепкая команда, они занимают шестое место и отстают от «Сити» всего на два очка; но в последних четырех матчах ни разу не выиграли, а в одной встрече и вовсе устроились на разгром со счетом 1:6. Конечно, в последней игре перед паузой они сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2) и смотрелись убедительно — но верить в то, что удастся устоять против команды Гвардиолы, затруднительно.

К тому же к «горожанам» возвращается Родри — а значит замаливать грех поражения «Арсеналу» Пепу будет еще проще.

Лондонское дерби с очевидным фаворитом

Футбол Англия 2023/2024 Тур 9, 21.10.2023, 19:30 Челси - Арсенал -

«Челси» в этом сезоне продолжает традицию прошлого — играет плохо. Не помогли ни многомиллионные вливания, ни крутой тренер с большим опытом работы в АПЛ. «Синие» вновь плетутся в середине таблицы.

К ним на «Стэмфорд Бридж» примчит Артета со своим пока еще непобежденным «Арсеналом». Лондонцы не проиграли ни одной встречи в рамках АПЛ в этом сезоне, более того — в прошлом туре в нуднейшей встрече разделались с «Сити» Гвардиолы, и это стало первой победой на «горожанами» за 8 лет. Для «канониров» настают новые славные времена, и под каток попал «Челси» — даже жаль их немного. Хотя и сенсация не исключена.

Хави победит вопреки?

Футбол Испания 2023/2024 Тур 10, 22.10.2023, 22:00 Барселона - Атлетик -

Каталонцы все еще в погоне не только за лидирующим «Реалом», но и за «Жироной», идущей следом за лидером. При этом «Барселона» имеет все шансы отстать еще больше — на пути крепкий «Атлетик», а у Хави проблемы с составом. Роберт Левандовски и Жюль Кунде, скорее всего, не смогут принять участия в матче — соответственно, сразу в двух линиях «блауграна» остается без ключевых игроков. Скажется ли это на результате — узнаем в воскресенье.

Важное противостояние на фоне скандала

Футбол Италия 2023/2024 Тур 9, 22.10.2023, 21:45 Милан - Ювентус -

Италию сотрясает история со ставками — около 10 футболистов лиги оказались прожженными лудоманами. В список попали в том числе игроки «Милана» и «Ювентуса» — Сандро Тонали (правда, он уже не выступает за «россонери», но ставил, когда играл за миланцев) и Николо Фаджоли из Турина. Последнему вообще запретили играть в футбол до конца сезона.