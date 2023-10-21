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16:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу в мерсисайдском дерби

Сегодня, 21 октября состоялся матч 9-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Эвертоном».

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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном (Южный Йоркшир, Англия). Стартовый свисток прозвучал в 14:30 мск. Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

В первом тайме команды не смогли порадовать своих болельщиков забитыми голами. На 36-й минуте защитник «Эвертона» Эшли Янг получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Во второй половине встречи гостям удавалось отражать атаки «Ливерпуля» вплоть до 75-й минуты, когда арбитр матча Крейг Поусон поставил пенальти в ворота Джордана Пикфорда.

Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал Мохамед Салах. На 90+8 минуте Салах оформил дубль.

Эта победа позволила «Ливерпулю» набрать 20 очков и догнать по этому показателю «Тоттенхэм» и «Арсенал», занимающих первые две строчки таблицы. В активе «Эвертона» восемь очков. «Ириски» расположились на 16-м месте.

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2:0
Первый тайм: 0:0
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