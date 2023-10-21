Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу в мерсисайдском дерби

Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном (Южный Йоркшир, Англия). Стартовый свисток прозвучал в 14:30 мск. Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

В первом тайме команды не смогли порадовать своих болельщиков забитыми голами. На 36-й минуте защитник «Эвертона» Эшли Янг получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Во второй половине встречи гостям удавалось отражать атаки «Ливерпуля» вплоть до 75-й минуты, когда арбитр матча Крейг Поусон поставил пенальти в ворота Джордана Пикфорда.

Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал Мохамед Салах. На 90+8 минуте Салах оформил дубль.