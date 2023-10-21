Звезда «Ливерпуля» едва не погиб из-за шторма
Футболист Александер-Арнольд едва не погиб из-за упавшей на машину опоры ЛЭП.
Футболист Александер-Арнольд едва не погиб из-за упавшей на машину опоры ЛЭП.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Футболист «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд едва не погиб по дороге на базу клуба, сообщает The Sun.
В момент, когда игрок ехал на тренировку, ветер вырвал опору ЛЭП. Конструкция упала на машину, которая двигалась перед автомобилем футболиста. Защитнику удалось избежать столкновения, второй водитель тоже не пострадал.
«Ветер был настолько сильным, что внезапно вырвал опору ЛЭП. Это действительно страшно. Чудо, что никто не пострадал. Кого-то запросто могло убить», — рассказал источник журналистам.
Ранее британская метеослужба объявила самый высокий, красный уровень опасности из-за надвигающегося шторма «Бабет». Его ввели впервые с февраля 2020 года, когда на страну обрушился шторм «Деннис». Синоптики предупреждают об обильных дождях, местами сопровождающихся сильными порывами ветра. По их прогнозам, выпадет от 100 до 150 миллиметров осадков, в некоторых районах количество может достичь 200−250 миллиметров.
Александер-Арнольд выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. В составе команды он стал чемпионом Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.