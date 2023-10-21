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17:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Звезда «Ливерпуля» едва не погиб из-за шторма

Футболист Александер-Арнольд едва не погиб из-за упавшей на машину опоры ЛЭП.

Ливерпуль
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Источник: AP 2023

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Футболист «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд едва не погиб по дороге на базу клуба, сообщает The Sun.

В момент, когда игрок ехал на тренировку, ветер вырвал опору ЛЭП. Конструкция упала на машину, которая двигалась перед автомобилем футболиста. Защитнику удалось избежать столкновения, второй водитель тоже не пострадал.

Источник: Соцсети

«Ветер был настолько сильным, что внезапно вырвал опору ЛЭП. Это действительно страшно. Чудо, что никто не пострадал. Кого-то запросто могло убить», — рассказал источник журналистам.

Источник: Соцсети

Ранее британская метеослужба объявила самый высокий, красный уровень опасности из-за надвигающегося шторма «Бабет». Его ввели впервые с февраля 2020 года, когда на страну обрушился шторм «Деннис». Синоптики предупреждают об обильных дождях, местами сопровождающихся сильными порывами ветра. По их прогнозам, выпадет от 100 до 150 миллиметров осадков, в некоторых районах количество может достичь 200−250 миллиметров.

Александер-Арнольд выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. В составе команды он стал чемпионом Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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