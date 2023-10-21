Захарян впервые попал в стартовый состав «Реал Сосьедада», но провел неоднозначную игру. Победу добыли после его замены

Вот и дождался Арсен Захарян премьеры в стартовом составе «Реал Сосьедада». После четырех выходов на замены с разной степенью эффективности (суммарно на час) Иманоль Альгуасиль выпустил российского полузащитника с первых минут на игру с «Мальоркой». Кстати, накануне субботнего матча главный тренер басков, рассказывая о выборе состава и новой травме Андре Силвы, назвал Захаряна отличным игроком и порассуждал о том, как сложно менять основных футболистов.

Однако перед, возможно, ключевым противостоянием группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» Альгуасиль провел мощную по собственным меркам ротацию. В запасе остались Ле Норман, Траоре, Кубо и Барренечеа. Как раз последнего и сменил Захарян, формально располагаясь слева в квартете полузащитников при схеме 4−4−2. Именно там Арсен на первых минутах заработал штрафной и сам же его исполнил, однако партнер чуть-чуть не дотянулся до закрученного к площади ворот мяча. А так как тот завернул в створ, в статистику игры стандарт попал как удар.

При этом как Захарян, так и Мендес не были привязаны к бровкам. Они по очереди смещались в центр, куда эпизодически опускал еще и Ойярсабаль. Кроме того, испанец и россиянин менялись флангами или освобождали зоны для включений Мерино и Субименди. Плюс порой высоко поднимался и центральный защитник Пачеко. Можно было предположить, что за счет организованного беспорядка Альгуасиль пытался создать численное преимущество в центре поля.

Вот только «Мальорка» к этому оказалась готова. Больше того — островитяне затянули хозяев в болото вязкой и максимально плотной игры. По большому счету, у басков за первые 45 минут не было ни одного стопроцентного момента для взятия ворот. Только намек на это, когда Фернандес пытался с нескольких метров поразить цель ударом через себя, но толком не попал по мячу.

Ну, а Захарян, получив на 36-й минуте передачу от Мерино перед штрафной в зоне правого инсайда, пытался ударом на исполнение закрутить мяч в ближний угол. Попытка получилась неудачной, но даже если бы удар пришелся в створ, голкипер соперника полностью контролировал ситуацию. Opta насчитала, что данная атака потянула на 0,1 xG. И по сути это был последний запоминающийся момент с участием Арсена, которого в перерыве поменяли на Барренечеа.

Можно ли это расценивать как провал Захаряна? Однозначной оценки тут не будет, потому что россиянин точно был не хуже любого из полузащитников «Реал Сосьедада». Но и в лучшую сторону Арсен не выделялся, и логично, что Альгуасиль решил поменять еще не до конца встроенного в командную игру легионера. Да еще и последовательно выпускал тех, кто должен был обострять на флангах.

С точки зрения системы верным оказалось и решение оставить на поле непривычно бледного в первой половине Мендеса. Именно он и открыл счет, а ключевым фактором стало появление на поле лидера басков — записавшего на свой счет результативную передачу и признанного первой звездой матча Кубо. Да и в целом — после нескольких крутых сейвов Ремиро — у ворот гостей стало жарче. Однако второй гол басков отменили из-за офсайда, а Ойярсабаль чуть отпустил от себя мяч.

И все это — отличная иллюстрация к словам Альгуасиля о том, как ему непросто менять игроков основной обоймы, а общий уровень сейчас вырос. Впрочем, тренер добавил, что каждый футболист знает: если он не будет держать нужный уровень, последует замена, так как качество конкуренции очень высокое.

Между тем вопросов к игрокам по итогам субботнего матча будет много. Если бы не великолепный Ремиро, перекладина и самоотверженность защитников, никаких трех очков у «Реал Сосьедада» не было бы. Не просто так Альгуасиль категорически отметал все разговоры о том, что не побеждавшая в этом противостоянии одиннадцать лет «Мальорка» — удобный соперник. Все было совсем непросто. Ну, а Захаряну предстоит пройти непростой путь, чтобы выиграть борьбу за стабильное место в основном составе.