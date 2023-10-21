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18:18 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет

ТАСС, 21 октября. Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии по футболу Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба английского «Манчестер Юнайтед».

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Источник: AFP 2023

«Манчестер Юнайтед» скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба. Он был героем для миллионов не только в Манчестере или Великобритании, но и везде, где играют в футбол по всему миру. Им восхищались не только за его спортивное мастерство и честность, но и за выдающиеся качества футболиста. Сэра Бобби всегда будут помнить как гиганта игры", — говорится в заявлении.

Большую часть карьеры Чарльтон провел в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 1956 по 1973 год. До 2017 года Чарльтон был лучшим бомбардиром в истории клуба, пока его не обошел Уэйн Руни.

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