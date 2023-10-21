«Астана» вырвала победу на последних секундах и продолжила погоню за «Ордабасы»

На 30-й минуте хозяева открыли счет после точного удара Тимура Досмагамбетова. Но на 50-й семиреченцы восстановили статус-кво усилиями Анеса Рушевича. Казалось, что ничья лишит «Астану» даже теоретических шансов на чемпионство, но в итоге на 96-й минуте Абат Аймбетов замкнул подачу Досмагамбетова точно в ворота — 2:1.

После этой встречи в активе «Астаны» стало 52 очка, а у «Жетысу» осталось 28. Столичные остались на втором месте, а клуб из Талдыкоргана оказался на 11-м месте, и они по-прежнему могут вылететь из высшего дивизиона. Что касается лидеров из «Ордабасы», то они могут оформить чемпионство уже завтра, если наберут хотя бы одно очко в матче с «Шахтером».