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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» вырвала победу на последних секундах и продолжила погоню за «Ордабасы»

Столичная «Астана» едва не упустила шансы на чемпионство в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) сезона-2023. Лишь на последних секундах матча 25-го тура против «Жетысу» сине-желтые вырвали победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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ЖетысуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Астана"

Столичный клуб, которому для того, чтобы претендовать на чемпионство, нужно обязательно выигрывать оставшиеся матчи, сломил сопротивление «Жетысу» лишь на 96-й минуте игры.

На 30-й минуте хозяева открыли счет после точного удара Тимура Досмагамбетова. Но на 50-й семиреченцы восстановили статус-кво усилиями Анеса Рушевича. Казалось, что ничья лишит «Астану» даже теоретических шансов на чемпионство, но в итоге на 96-й минуте Абат Аймбетов замкнул подачу Досмагамбетова точно в ворота — 2:1.

После этой встречи в активе «Астаны» стало 52 очка, а у «Жетысу» осталось 28. Столичные остались на втором месте, а клуб из Талдыкоргана оказался на 11-м месте, и они по-прежнему могут вылететь из высшего дивизиона. Что касается лидеров из «Ордабасы», то они могут оформить чемпионство уже завтра, если наберут хотя бы одно очко в матче с «Шахтером».

Астана
2:1
Первый тайм: 0:0
Жетысу
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