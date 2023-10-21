Гол Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Дамаком»

Победный гол на 57-й минуте забил форвард хозяев Криштиану Роналду. За 4 минуты до этого за «Аль-Наср» отличился Андерсон Талиска. Единственный мяч гостей на счету Жоржа-Кевина Нкуду (45+2-я минута).