Гол Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Страсбур» и стать лидером Лиги 1
«Пари Сен-Жермен» на своем поле крупно обыграл «Страсбур» в матче девятого тура французской Лиги 1.
ПСЖ
СтрасбурЧемпионат Франции: таблица и календарь
«Пари Сен-Жермен» на своем поле крупно обыграл «Страсбур» в матче девятого тура французской Лиги 1.
В составе парижан голами отметились Килиан Мбаппе (с пенальти), Карлос Солер и Фабиан Руис. В итоге 3:0 — разгромная победа команды Луиса Энрике.
После этого матча «ПСЖ» возглавил таблицу Лиги 1 (18 очков), «Страсбур» занимает 12-е место (10 баллов).