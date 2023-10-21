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21 октября, источник: Sport24

Гол Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Страсбур» и стать лидером Лиги 1

«Пари Сен-Жермен» на своем поле крупно обыграл «Страсбур» в матче девятого тура французской Лиги 1.

ПСЖ
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В составе парижан голами отметились Килиан Мбаппе (с пенальти), Карлос Солер и Фабиан Руис. В итоге 3:0 — разгромная победа команды Луиса Энрике.

После этого матча «ПСЖ» возглавил таблицу Лиги 1 (18 очков), «Страсбур» занимает 12-е место (10 баллов).

ПСЖ
3:0
Первый тайм: 2:0
Страсбур
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