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21 октября, источник: Спорт-Экспресс

«Челси» упустил победу над «Арсеналом», выигрывая 2:0 до 77-й минуты

«Челси» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 9-го тура АПЛ — 2:2.

Челси
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Счет на 15-й минуте открыл Коул Палмер, реализовавший пенальти. На 48-й минуте за синих отличился Михаил Мудрик. «Арсенал» смог отыграть один мяч усилиями Деклана Райса на 77-й минуте. Ничью команде Микеля Артеты принес гол Леандро Троссара на 84-й минуте.

«Арсенал» с 21 очком занимает второе место в АПЛ. «Челси» с 12 очками идет на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

В следующем туре «Челси» на своем поле примет «Брентфорд», а «Арсенал» дома сыграет с «Шеффилд Юнайтед». Оба матча пройдут 28 октября.

Челси
2:2
Первый тайм: 1:0
Арсенал
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