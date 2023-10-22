«Манчестер Юнайтед» благодаря голу Далота обыграл «Шеффилд»

На 28-й минуте счет открыл полузащитник гостей Скотт Мактоминей. Спустя 6 минут Олли Макберни с пенальти сравнял счет. Победу манкунианцам принес гол Диогу Далота на 77-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» с 15 очками поднялся на восьмое место в АПЛ. «Шеффилд» с 1 очком продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата Англии.