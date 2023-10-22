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09:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Салах принес «Ливерпулю» победу в дерби, «Реал» едва не лишился Винсиуса перед класико, у Хвичи победный дубль

Главные события субботы в европейском футболе.

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Источник: Reuters

Англия: победа памяти Чарльтона

Футбол

Англия 2023/2024
Тур 9, 21.10.2023, 14:30

Ливерпуль2Эвертон0

День в АПЛ начался с мерсисайдского дерби, в котором довольно непростую победу одержал «Ливерпуль». Красным не слишком помогало даже удаление отправившегося в раздевалку уже на 37-й минуте Янга. Ветеран, кстати, стал 16-м игроком «Эвертона», получившим красную карточку в играх с принципиальным соперником. Это максимальный показатель для любого противостояния двух команд за всю историю АПЛ.

А после субботней встречи команда Юргена Клоппа установила еще один рекорд, сыграв на ноль против «Эвертона» в 27-й раз. Серьезный вклад в это достижение внес Алиссон, у которого семь «сухарей» в девяти играх с «ирисками». Те не могут забить бразильцу уже 412 минут. Ну и как тут рассчитывать на успех, когда у «Ливерпуля» есть Салах, который не покидает «Энфилд» без результативных баллов уже тринадцать игр?!

В этот раз египтянин оформил дубль, открыв счет после того, как арбитр прислушался к рекомендации ВАР и после похода к монитору увидел игру рукой со стороны Кина. А на исходе компенсированного времени хозяевам удалась образцовая атака с завершающим пасом Нуньеса. Уругваец после ярчайшего матча отборочного цикла ЧМ-2026 с Бразилией (2:0) ограничился выходом на замену и проявил себя на ключевом отрезке игры.

Футбол

Англия 2023/2024
Тур 9, 21.10.2023, 17:00

Манчестер Сити2Брайтон1

С «Манчестер Сити» в субботу могло случиться невероятное. Хосеп Гвардиола рисковал впервые за время работы в АПЛ проиграть в третий раз подряд, а Холанн — в трех последовательных турах остаться без забитых мячей. Не случилось ни того, ни другого. Хотя больше после финального свистка говорили про открывшего счет Альвареса, у которого в этом сезоне уже семь голов и пять результативных передач. И о том, что «горожане» уже 49 матчей не проигрывают в тех встречах, где к перерыву у них было преимущество в счете. Прошлый раз — в мае 2021 года — в такой ситуации «Сити» проиграл «Брайтону». Однако сейчас «чаек» хватило только на один ответный гол за авторством Фати.

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Футбол

Англия 2023/2024
Тур 9, 21.10.2023, 22:00

Шеффилд Юнайтед1Манчестер Юнайтед2

В день, когда из жизни ушел великий Бобби Чарльтон, «МЮ» был обязан побеждать. Это прописная истина, хотя в плане качества игры «красные дьяволы» выглядели не так, чтобы очень ярко.

Гол Мактоминая, который стал героем невероятного камбэка против «Брентфорда» с двумя мячами после 90-й минуты (2:1), родился буквально на ровном месте. Как, впрочем, и пенальти в ворота гостей, когда мяч попал в руку тому же Мактоминаю. При этом вспомнить какие-то яркие моменты в исполнении «Юнайтед» можно с большим трудом. Разве что штрафной Бруну Фернандеша с попаданием в перекладину. Но кого обыгрывать, если не последнюю команду лиги, пределом мечтаний которой было второе набранное в сезоне очко?! Так что Диогу Далот забил решающий мяч в память о легенде английского футбола.

Испания: Гризманн обошел Суареса

Футбол

Испания 2023/2024
Тур 10, 21.10.2023, 19:30

Севилья1Реал1

Во время паузы на матчи сборных «Севилья» уволила триумфатора Лиги Европы Хосе Луиса Мендилибара и доверила команду Диего Алонсо, который в свое время играл в ла лиге, но никогда не тренировал в Европе. В послужном списке уругвайского специалиста работа на родине (включая сборную), Парагвае, Мексике и США, где он два года возглавлял «Интер Майами», а первый европейский блин точно не вышел комом.

Больше того, новая команда Алонсо лишила «Реал» двух очков в преддверии класико, хотя поначалу казалось, что пятое подряд поражение «Севильи» от мадридцев неизбежно. Однако быстрый гол Вальверде отменили из-за офсайда у ассистировавшего ему Беллингема. А потом случился комичный эпизод. Арбитр остановил игру после падения Окампоса у штрафной гостей, однако те свистка не услышали и убежали в контратаку, после чего Беллингем даже отпраздновал в фирменном стиле свой очередной гол. Но довольно быстро выяснилось, что сливочным будет не до смеха, и Карвахалю после атаки Ракитича пришлось головой выносить мяч из пустых ворот.

Дальше — больше. При подаче Акуньи давление Эн-Несири вынудило Алабу впервые в карьере поразить собственные ворота. От поражения «Реал» в итоге спасли два человека. Во-первых, Карвахаль, который не забивал в ла лиге головой целых пять лет, а тут при подаче Крооса превзошел короля воздуха Эн-Несири. Во-вторых, Кепа, сумевший перевести мяч в штангу после удара Серхио Рамоса. В концовке же случилась потасовка, которую, естественно, спровоцировал Винисиус Жуниор. Бразилец хотел скорее возобновить игру, поэтому выбил мяч из рук Рамоса и потом толкнул Нюланна. Арбитр предупредил Вини, но Карло Анчелотти решил не играть с огнем и заменил игрока, который рисковал нарваться на дисквалификацию перед игрой с «Барселоной».

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Футбол

Испания 2023/2024
Тур 10, 21.10.2023, 22:00

Сельта0Атлетико3

«Сельта» — не самый простой соперник. И, например, при счете 0:1 удар Бамба пришелся в перекладину. Однако галисийцев подвели вратари. В середине первого тайма Вильяр не удержал мяч в руках при банальном забросе в штрафную и, пытаясь исправить свою ошибку, снес с ног Морату. Сменивший его Гуаита в первой игре после трансфера в «Сельту» несколько раз выручил, но потом запустил мяч в ближний угол.

Справедливости ради, надо сказать, что это взятие ворот заставило рассмеяться самого Гризманна, так как француз смотрел на Морату, но, похоже, поскользнулся в момент передачи и неожиданно забил с нерабочей правой. В итоге Антуан сделал четвертый хет-трик за «Атлетико», сравнявшись по этому показателю в XXI веке с Радамелем Фалькао. Кроме того, число голов Гризманна в ла лиге увеличилось до 181. Это пятый результат в нынешнем столетии, позволивший превзойти Луиса Суареса.

Италия: «Интер» ждет ответ «Милана»

Футбол

Италия 2023/2024
Тур 9, 21.10.2023, 16:00

Верона1Наполи3

Кварацхелия набирает форму и все чаще напоминает себя образца прошлого сезона. Похоже, Хвичу вдохновил визит в сборную, где он забил как в отборочном матче Евро-2024 Кипру, так и в товарищеской игре с Таиландом. С этими успехами вернулась уверенность и легкость в завершающей стадии, и в Вероне грузинский вингер в завершении играючи разбирался с защитниками. Впрочем, первой звездой матча правильнее назвать Политано. Во-первых, именно он забил важнейший первый гол, с лета пробив после подачи Распадори. Во-вторых, Политано дважды ассистировал Кварацхелии. Особенно впечатлил его второй пас, после которого партнер получил возможность убежать к воротам со своей половины поля. На данный момент Политано с шестью баллами (4+2) является самым результативным игроком «Наполи» наряду с Осимхеном.

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Футбол

Италия 2023/2024
Тур 9, 21.10.2023, 19:00

Торино0Интер3

Два ключевых момента игры в Турине случились после перерыва. Первый оказался крайне неприятным для «Торино», который до перерыва создал «Интеру» серьезные проблемы. Все испортила тяжелая травма ключевого защитника гранатовых Схюрса, который покидал поле на носилках и не мог сдержать слез. Голландца в экстренном порядке заменил Саба Сазонов, и уже с ним в составе хозяева попали под натиск наконец-то проснувшегося «Интера».

Точнее, гостей сразу тремя заменами разбудил Симоне Индзаги. В итоге одному из джокеров — Дюмфрису — удалось организовать переломный гол Тюрама. Окончательно все стало ясно после того, как Лаутаро Мартинес завершил подачу углового, а точку поставили фол Илича на Мхитаряне и реализованный Хаканом Чалханоглу 11-метровый. «Интер» поднялся на первое место и ждет, чем в воскресенье ответит «Милан», которому предстоит встреча с «Ювентусом».

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Германия: агрессивные гости

Футбол

Германия 2023/2024
Тур 8, 21.10.2023, 16:30

Вольфсбург1Байер2

«Байер» сохранил за собой первое место в бундеслиге. В субботу первый мяч запомнился во многом благодаря вратарю «Вольфсбурга», который посчитал, что остановил удар до линии ворот. Хотя отметить нужно как изящный заброс Бонифаса, так и эффектный удар с лета в исполнении Фримпонга. Последний еще и выдал передачу под решающий гол Гримальдо. Команда Хаби Алонсо в этом момент выполнила свою норму — не менее двух мячей в одиннадцати матчах подряд. Это повторение клубного рекорда за период с момента выхода леверкузенцев в бундеслигу в 1979 году.

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Футбол

Германия 2023/2024
Тур 8, 21.10.2023, 16:30

Дармштадт1РБ Лейпциг3

После двух ничьих, между которыми уместилось поражение от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, «Лейпциг» вернулся в победный режим. «Быки» были настроены столь решительно, что Опенда на 44-й секунде забил самый быстрый гол текущего чемпионата Германии. Оборона хозяев исполнила роль статистов, а потом — при штрафном в исполнении Форсберга — грубую ошибку допустил голкипер «Дармштадта». Потом разрыв в счете сократился, и окончательно все стало ясно только после второго успеха Опенда. В этой ситуации непривычно много времени по немецким меркам потребовалось ВАР, который в итоге решил, что бельгийский бомбардир не играл рукой в начальной стадии атаки.

Футбол

Германия 2023/2024
Тур 8, 21.10.2023, 19:30

Майнц1Бавария3

«Бавария» не стала выбиваться из трендов тура, также выиграв на выезде. И, естественно, не обошлось без очередного гола Кейна. Отличившись после розыгрыша штрафного, англичанин с учетом всех турниров забил уже десять мячей за мюнхенский клуб, добавив к ним пять результативных передач. Если же говорить о немецком чемпионате, то на него пришлись девять точных ударов Кейна (в восьми турах). В среднем это больше гола за игру, но далеко не рекорд. Так, Пако Алькасер и Дефрель в дебютных сезонах добирались до данной отметки за семь туров, а Холанн и вовсе за шесть.

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Франция: «Ницца» и «ПСЖ» обошли «Монако»

Футбол

Франция 2023/2024
Тур 9, 21.10.2023, 18:00

ПСЖ3Страсбур0

«ПСЖ» оказывает психологическое давление на «Монако», обогнав играющих в воскресенье монегасков. Парижане без видимых проблем разобрались с находящимся рядом с зоной вылета «Страсбуром» и заставили гостей ошибаться. Секундная нерасторопность защитника привела к фолу в штрафной на Гонсалу Рамуше, а ответный мяч эльзасцев отменили из-за офсайда. Мбаппе вслед за реализованным пенальти еще и ассистировал Солеру, не дав мячу уйти за пределы поля. Персонально же стоит отметить не авторов голов, включая эффектно забившего Руиса, а Маркиньюса. Капитан сыграл за «ПСЖ» 417-й матч и вышел на второе место за всю историю клуба. Уже в этом сезоне бразилец может превзойти рекорд Жана-Марка Пилоржа (435 игр).

Футбол

Франция 2023/2024
Тур 9, 21.10.2023, 22:00

Ницца1Марсель0

Пожалуй, центральный матч тура вошел в историю лиги 1 как первая дуэль итальянских тренеров — 34-летнего Франческо Фариоли, который прежде работал главным тренером в турецких «Фатих Карагюмрюк» и «Аланьяспоре», и куда более опытного Дженнаро Гаттузо. В первом тайме зрители не увидели ни одного попадания в створ, а в итоге молодость взяла свое в концовке, когда на «Марсель» свалились все из возможных несчастий. Сначала гости остались в меньшинстве из-за удаления получившего два «горчичника» за три минуты Баллерди, а потом случился решающий гол. «Ницца» продолжает удивлять, сместив «ПСЖ» с первого места. Тогда как Гаттузо с двумя поражениями в трех турах повторил худший старт на посту главного тренера «Марселя» со времен Эрика Геретса в 2007 году.

Статистика дня

1-й раз с момента подсчета подобных данных в бундеслиге голевыми передачами в одном матче отметились оба вратаря — Бауманн («Хоффенхайм») и Граль («Айнтрахт»).

1-м футболистом, забившим 14 мячей в восьми стартовых турах бундеслиги, стал нападающий «Штутгарта» Гирасси. В XXI веке в лигах топ-5 круче стартовал только Криштиану Роналду (15 в «Реале» — 2014/15).

2-й раз серию из восьми результативных матчей выдал нападающий «Фейеноорда» Хименес. Прежде в голландском чемпионате подобное удавалось только Кору ван дер Гийпу (трижды) и Йохану Кройфу (два раза).

6 голевых передач на счету полузащитника «Вулверхэмптона» Педру Нету. Лучший ассистент АПЛ за девять туров повторил свой личный сезонный рекорд.

4 тура подряд ассистирует партнерам защитник «Ньюкасла» Триппьер. На этом отрезке он набрал шесть результативных баллов, догнав Педру Нету.

6 раз в первых девяти матчах в серии А сыграл на ноль голкипер «Интера» Зоммер. В трехочковую эпоху так же стартовали еще два вратаря — Лупателли («Рома» 1999/2000 и 2001/02) и Алиссон («Рома» 2016/17).

8 мячей забили ударами головой футболисты «Хетафе». В лигах топ-5 испанцы лидируют по данному показателю вместе с берлинским «Унионом».

10 раз поражал ворота соперников во всех семи турецких дерби нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди, сегодня оформивший дубль в игре с «Бешикташем» (2:1).

24 гола в первых девяти турах — лучший показатель «Ньюкасла» с чемпионата-94/95. Тогда «сороки» отличились 26 раз.

50 мячей забил за «Лацио» полузащитник Луис Альберто.

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