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09:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер Майами» с Месси в составе проиграл «Шарлотт» в своём последнем матче сезона

«Шарлотт» победил «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС со счётом 1:0.

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Источник: Reuters

Игра состоялась на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотт. Единственный мяч на 13-й минуте забил колумбийский нападающий Кервин Варгас, отличившийся с передачи польского хавбека Камиля Юзвяка.

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сыграл все 90 минут. То же касается испанского полузащитника Серхио Бускетса. Защитник Жорди Альба вышел на замену на 67-й минуте.

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«Интер Майами» с Месси в составе проиграл второй матч в МЛС — и первый, в котором аргентинец провёл на поле все 90 минут. «Цапли» набрали 34 очка в 34 матчах и завершили сезон на 14-м месте в Восточной конференции.

Месси в этом году ещё предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2026 в составе сборной Аргентины, которые состоятся в ноябре.

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