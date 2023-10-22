«Интер Майами» с Месси в составе проиграл «Шарлотт» в своём последнем матче сезона
«Шарлотт» победил «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС со счётом 1:0.
«Шарлотт» победил «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС со счётом 1:0.
Игра состоялась на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотт. Единственный мяч на 13-й минуте забил колумбийский нападающий Кервин Варгас, отличившийся с передачи польского хавбека Камиля Юзвяка.
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сыграл все 90 минут. То же касается испанского полузащитника Серхио Бускетса. Защитник Жорди Альба вышел на замену на 67-й минуте.
«Интер Майами» с Месси в составе проиграл второй матч в МЛС — и первый, в котором аргентинец провёл на поле все 90 минут. «Цапли» набрали 34 очка в 34 матчах и завершили сезон на 14-м месте в Восточной конференции.
Месси в этом году ещё предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2026 в составе сборной Аргентины, которые состоятся в ноябре.