«Интер Майами» с Месси в составе проиграл «Шарлотт» в своём последнем матче сезона

Игра состоялась на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотт. Единственный мяч на 13-й минуте забил колумбийский нападающий Кервин Варгас, отличившийся с передачи польского хавбека Камиля Юзвяка.

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сыграл все 90 минут. То же касается испанского полузащитника Серхио Бускетса. Защитник Жорди Альба вышел на замену на 67-й минуте.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vYXLDGy0h1Q?si=We_8BtTi8wbfF_Ra" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Интер Майами» с Месси в составе проиграл второй матч в МЛС — и первый, в котором аргентинец провёл на поле все 90 минут. «Цапли» набрали 34 очка в 34 матчах и завершили сезон на 14-м месте в Восточной конференции.