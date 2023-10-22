7-кратный чемпион Турции собрался подписать форварда сборной Казахстана
«Трабзонспор», 7-кратный чемпион Турции, надеется подписать форварда «Актобе» и сборной Казахстана по футболу Максима Самородова, сообщают Vesti.kz.
«Трабзонспор», 7-кратный чемпион Турции, надеется подписать форварда «Актобе» и сборной Казахстана по футболу Максима Самородова, сообщают Vesti.kz.
Согласно информации Yeni Asir, в игроке заинтересован главный тренер команды Абдуллах Авджи.
Отмечается, что Авджи придает большое значение трансферу молодых талантов, которые не будут считаться легионерами в Турции.
Авджи следил за 21-летним Самородовым в состоявшемся матче 14 октября в Копенгагене между сборными Дании и Казахстана (3:1) в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024.
Также сообщается, что Самородов привлек внимание «Трабзонспора» своими выступлениями за «Актобе» в Лиге конференций, забив два гола и сделав один ассист в четырех матчах.
Самородов способен играть не только на позиции левого нападающего, но и на правом краю атаки, а также на месте центрфорварда.
Ожидается, что руководство «Трабзонспора» предпримет шаги по трансферу Самородова в зимнее трансферное окно.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.
На данный момент «Трабзонспор» занимает восьмое место в таблице, набрав 12 очков в восьми матчах.