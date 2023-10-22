7-кратный чемпион Турции собрался подписать форварда сборной Казахстана

Источник: КФФ

Согласно информации Yeni Asir, в игроке заинтересован главный тренер команды Абдуллах Авджи.

Отмечается, что Авджи придает большое значение трансферу молодых талантов, которые не будут считаться легионерами в Турции.

Авджи следил за 21-летним Самородовым в состоявшемся матче 14 октября в Копенгагене между сборными Дании и Казахстана (3:1) в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024.

Также сообщается, что Самородов привлек внимание «Трабзонспора» своими выступлениями за «Актобе» в Лиге конференций, забив два гола и сделав один ассист в четырех матчах.

Самородов способен играть не только на позиции левого нападающего, но и на правом краю атаки, а также на месте центрфорварда.

Ожидается, что руководство «Трабзонспора» предпримет шаги по трансферу Самородова в зимнее трансферное окно.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.