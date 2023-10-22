«Актобе» потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Казахстана

Команда из Кокшетау открыла счет в конце первого тайма усилиями Жасулана Молдакараева.

Во второй половине встречи «Актобе» выровнял положение, гол забил бразильский нападающий Шина.

Таким образом, «Актобе» потерял очки с аутсайдером КПЛ и теперь имеет 49 баллов в своем активе. Выше располагаются «Астана» (52 очка) и «Ордабасы» (55 очков).

В заключительном туре чемпионата Казахстана «Окжетпес» сыграет с «Мактааралом», в то время как «Актобе» примет дома «Жетысу».