Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль
Брест
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Монпелье
Футбол. Зарубежный
16:00
Тулуза
Реймс
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Кальяри
Футбол. Первая лига
16:00
КАМАЗ
Химки
Футбол. Первая лига
16:00
Волгарь
Алания
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лас-Пальмас
Райо Вальекано
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Пари Нижний Новгород
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Боруссия М
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
Тюмень
Футбол. Зарубежный
17:15
Жирона
Альмерия
Футбол. Первая лига
18:00
Арсенал
Кубань
Футбол. Первая лига
18:00
Ленинградец
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
14:00
Лорьян
Ренн
21
Футбол. Зарубежный
18:05
Монако
Метц
Футбол. Зарубежный
18:30
Астон Вилла
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
18:30
Хайденхайм
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
13:30
Рома
Монца
10
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Дженоа
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Алавес
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
СКА-Хабаровск
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Сочи
14
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Атлетик
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
Сокол
53
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
00:00
Окжетпес
Актобе
11
21.10
Астана
Жетысу
21
21.10
Кайрат
Аксу
41
21.10
Мактаарал
Кызыл-Жар
21
21.10
Тобол Кс
Каспий
11
5.10
Мактаарал
Тобол Кс
11
1.10
Аксу
Кайсар
20
1.10
Атырау
Мактаарал
20
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
13:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Казахстана

В 25-м туре чемпионата Казахстана «Окжетпес» сыграл вничью с «Актобе», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Актобе
ОкжетпесЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Актобе"

Команда из Кокшетау открыла счет в конце первого тайма усилиями Жасулана Молдакараева.

Во второй половине встречи «Актобе» выровнял положение, гол забил бразильский нападающий Шина.

Таким образом, «Актобе» потерял очки с аутсайдером КПЛ и теперь имеет 49 баллов в своем активе. Выше располагаются «Астана» (52 очка) и «Ордабасы» (55 очков).

В заключительном туре чемпионата Казахстана «Окжетпес» сыграет с «Мактааралом», в то время как «Актобе» примет дома «Жетысу».

Окжетпес
1:1
Первый тайм: 0:0
Актобе
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь