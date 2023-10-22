«Кайсар» обыграл «Атырау» и поднялся на шестое место в КПЛ
В матче 25-го тура чемпионата Казахстана «Кайсар» одержал минимальную победу над «Атырау» — 1:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кайсар
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В матче 25-го тура чемпионата Казахстана «Кайсар» одержал минимальную победу над «Атырау» — 1:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Команда Виктора Кумыкова вновь сумела порадовать родных болельщиков домашней победой. Единственный гол в матче забил защитник «Кайсара» Бен Загре.
Таким образом, кызылординский клуб потеснил с шестого места в чемпионате Казахстана именно «Атырау», теперь у «Кайсара» 33 очка в активе.