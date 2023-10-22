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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
16:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» обыграл «Атырау» и поднялся на шестое место в КПЛ

В матче 25-го тура чемпионата Казахстана «Кайсар» одержал минимальную победу над «Атырау» — 1:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кайсар
АтырауЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Кайсар"

Команда Виктора Кумыкова вновь сумела порадовать родных болельщиков домашней победой. Единственный гол в матче забил защитник «Кайсара» Бен Загре.

Таким образом, кызылординский клуб потеснил с шестого места в чемпионате Казахстана именно «Атырау», теперь у «Кайсара» 33 очка в активе.

Кайсар
1:0
Первый тайм: 0:0
Атырау
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