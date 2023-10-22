«Аякс» проиграл четвертый матч подряд в чемпионате Нидерландов и идет на 17-м месте
«Аякс» уступил «Утрехту» со счетом 3:4 в матче 9-го тура чемпионата Нидерландов.
Аякс
Утрехт
Обе команды шли в зоне вылета, но благодаря победе «Утрехт» поднялся в зону стыковых матчей с 6 очками.
«Аякс» же потерпел четвертое поражение подряд и идет 17-м в турнирной таблице Эредивизи.
Примечательно, что в концовке основного времени игра была приостановлена, поскольку фанат бросил на поле пластиковый стаканчик. После возобновления встречи «Аякс» пропустил решающий гол и проиграл.