Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Дженоа
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Астон Вилла
Вест Хэм
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хайденхайм
Аугсбург
20
Футбол. Зарубежный
перерыв
Монако
Метц
11
Футбол. Первая лига
перерыв
Арсенал
Кубань
11
Футбол. Первая лига
перерыв
Ленинградец
Нефтехимик
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона
Альмерия
42
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Черноморец
Тюмень
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Алавес
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
СКА-Хабаровск
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Крылья Советов
31
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Боруссия М
31
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Ювентус
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль
Брест
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Монпелье
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Тулуза
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Фрозиноне
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Кальяри
22
Футбол. Первая лига
16:00
КАМАЗ
Химки
20
Футбол. Первая лига
16:00
Волгарь
Алания
10
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Атлетик
Футбол. Зарубежный
15:00
Лас-Пальмас
Райо Вальекано
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак
Пари Нижний Новгород
20
Футбол. Зарубежный
14:00
Лорьян
Ренн
21
Футбол. Зарубежный
13:30
Рома
Монца
10
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Сочи
14
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
Сокол
53
Все события
Фоторепортажи
16Внук Цымбаларя, Каррера в раздевалке, «Спартак» Романцева с трофеем: в Тушине прошел матч памяти легенды красно-белых
8Победы Махачева и Чимаева на UFC 294
18:01 (мск), источник: Sport24

«Аякс» проиграл четвертый матч подряд в чемпионате Нидерландов и идет на 17-м месте

«Аякс» уступил «Утрехту» со счетом 3:4 в матче 9-го тура чемпионата Нидерландов.

Аякс
Утрехт
Наверх

Обе команды шли в зоне вылета, но благодаря победе «Утрехт» поднялся в зону стыковых матчей с 6 очками.

«Аякс» же потерпел четвертое поражение подряд и идет 17-м в турнирной таблице Эредивизи.

Примечательно, что в концовке основного времени игра была приостановлена, поскольку фанат бросил на поле пластиковый стаканчик. После возобновления встречи «Аякс» пропустил решающий гол и проиграл.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Алиша снялась в откровенной фотосессии в образе распущенной школьницы
В UFC прозвучит песня Шамана «Я русский». Под нее россиянка Дудакова выйдет на бой с американкой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь